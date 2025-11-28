मनीष कुमार, पटना। शहर में लगातार बढ़ते जाम और अनियंत्रित पार्किंग व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है।

शनिवार से नो पार्किंग जोन में कोई भी वाहन पांच मिनट से अधिक खड़ा मिला तो उसका चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही वाहन स्वामी को नोटिस भी भेजा जाएगा।

स्‍वत: स्‍कैन कर लेगा कैमरा

आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाॅग्निशन (ANPR) कैमरे की मदद से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पांच मिनट से ज्यादा खड़े वाहनों के नंबर को स्वतः स्कैन कर चालान क‍िया जाएगा।

ई-चालान के साथ ही वाहन मालिक के पते पर नोटिस भी भेजा जाएगा। निगम प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहेगा।

नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अनधिकृत पार्किंग के कारण मुख्य सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है।

नई व्यवस्था लागू होते ही बिना वजह गाड़ियों को सड़क किनारे छोड़ने वालों पर अंकुश लगेगा। पहले दिन 50 वाहनों का चालान काटे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।