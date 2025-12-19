Language
    कारगिल चौक से चिल्ड्रेन पार्क तक वाहनों की नो एंट्री, शनिवार-रविवार को लागू रहेगी व्यवस्था

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:29 AM (IST)

    पटना में शनिवार और रविवार को कारगिल चौक से चिल्ड्रेन पार्क की तरफ वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। यह बदलाव यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य ...और पढ़ें

    गांधी मैदान चिल्ड्रन पार्क के पास जाम में फंसे वाहन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान में चल रहे सरस मेला में शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में उमड़ने वाली आमजन की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 20, 21 तथा 27 व 28 दिसंबर (शनिवार–रविवार) की दोपहर 12 से रात आठ बजे तक गांधी मैदान एवं उसके आसपास वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान कारगिल चौक से चिल्ड्रेन पार्क की तरफ वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस अवधि में गांघी मैदान के चारों तरफ पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा। तीन पहिया वाहन, बस, ठेला और फुटपाथ दुकानदारों की आवाजाही पर विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा।

    यातायात पुलिस ने बताया कि अशोक राजपथ से गांधी मैदान की ओर आने वाले तीन पहिया वाहन डबल डेकर प्वाइंट से ही वापस अशोक राजपथ की ओर मोड़ दिए जाएंगे। किसी भी स्थिति में कारगिल चौक पर तीन पहिया वाहन खड़े नहीं रहेंगे।

    इसी तरह कारगिल चौक से गुजरने वाली सभी बसें एक्जीबिशन रोड से होकर संचालित होंगी। कारगिल चौक से स्टेशन की ओर जाने वाले आटो या ई-रिक्शा को रामगुलाम चौक से एक्जीबिशन रोड अथवा एसपी वर्मा रोड के रास्ते बुद्ध मार्ग होते हुए स्टेशन की ओर जाने की अनुमति दी गई है। जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ तीन पहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

    चिल्ड्रेन पार्क से कारगिल चौक तक वन-वे

    जेपी गंगा पथ की ओर से आने वाले वाहनों को वन-वे व्यवस्था के तहत चिल्ड्रेन पार्क से कारगिल चौक की दिशा में चलाया जाएगा। इस दौरान कारगिल चौक से चिल्ड्रेन पार्क की दिशा में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सरस मेला देखने आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था विशेष रूप से की गई है।

    आम लोग गेट नंबर-12 से प्रवेश कर गेट नंबर-10 के सामने खाली स्थान में अपने वाहन पार्क करेंगे। पार्किंग के बाद वाहन गेट नंबर-10 से ही बाहर निकल सकेंगे। गांधी मैदान के चारों ओर किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पूर्णतः रोकी गई है। गांधी मैदान एवं उसके आसपास की सड़कों पर दोपहर 12 से रात आठ बजे तक ठेला या फुटपाथ दुकानदारों के प्रवेश पर रोक रहेगी।