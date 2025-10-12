Patna News: पुलिस ने तोड़ा नशे का नेटवर्क: 256 ग्राम स्मैक और 65 पुड़िया गांजा जब्त, तस्कर धराए

संवाद सूत्र, नौबतपुर। पिपलावा पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से स्मैक और गांजा की बड़ी खेप बरामद की है।

इस कार्रवाई से नशे के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। थानाध्यक्ष सागर कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाइक पर सवार दो व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर मसौढी की ओर जा रहे हैं।

त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ मिलकर गोवाय मोड़ के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक को रुकने का इशारा किया।

बाइक सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तलाशी ली। इस दौरान एक नीले रंग के थैले में 474 पुड़िया, लगभग 256 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में एक धर्मनाथ राम का पुत्र रोहित कुमार और दूसरा संजय पासवान का पुत्र राजकुमार शामिल है।

इसके अलावा, पिपलावा थाना पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवरा निवासी गोलू कुमार, जो बहुआरा में दुकान चलाता है, गांजा की तस्करी कर रहा है।

पुलिस ने उसके किराना दुकान पर छापा मारकर 65 पुड़िया गांजा के साथ उसे गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरफ्तार तीनों तस्करों के सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जांच कर रही है।

फुलवारी शरीफ डीएसपी दीपक कुमार ने कहा कि नशे का यह कारोबार एक संगठित नेटवर्क की तरह काम कर रहा है और चुनावी दौर में इसे खपाने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखेगी।