Patna News: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने 2 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बाढ़। भदौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर भदौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले पर एसडीपीओ-2 आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भदौर थाना पुलिस को सोमवार रात्रि सूचना मिली कि 14-15 साल की एक नाबालिग लड़की आदमपुर के पास संदेहास्पद स्थिति में घूम रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लड़की से पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि खजुराहो निवासी सिकेश कुमार (उम्र 24 वर्ष) उसे बहला-फुसलाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से बिंद मोड़ (नालंदा) ले गया। आरोप है कि वहां ले जाकर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।