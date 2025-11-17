Patna News: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने 2 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार
भदौर (बाढ़) थाना क्षेत्र में 14-15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ खजुराहो निवासी सिकेश कुमार (24) ने बहला-फुसलाकर बलात्कार किया। युवक उसे स्कॉर्पियो गाड़ी से बिंद मोड़ (नालंदा) ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को रात में सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई और मात्र 2 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली।
संवाद सहयोगी, बाढ़। भदौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर भदौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले पर एसडीपीओ-2 आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भदौर थाना पुलिस को सोमवार रात्रि सूचना मिली कि 14-15 साल की एक नाबालिग लड़की आदमपुर के पास संदेहास्पद स्थिति में घूम रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लड़की से पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि खजुराहो निवासी सिकेश कुमार (उम्र 24 वर्ष) उसे बहला-फुसलाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से बिंद मोड़ (नालंदा) ले गया। आरोप है कि वहां ले जाकर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
एसडीपीओ-2 आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 2 घंटे के भीतर ही आरोपी सिकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पीड़िता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।