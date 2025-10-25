Patna News: महाकाल गैंग के सरगना समेत 10 बदमाश गिरफ्तार, कट्टा समेत कारतूस बरामद

संवाद सूत्र, जागरण धनरुआ। पुलिस ने धनरुआ में अपराध की साजिश रचते हुए 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से दो कट्टा, 10 कारतूस, एक स्कार्पियो और 6 स्मार्ट फोन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपितों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, धनरुआ पुलिस को सूचना मिली थी कि रसलपुर छिलका में कई अपराधी एकत्र होकर आपराधिक गतिविधियों की साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थानेदार आलोक कुमार ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें नदवां ओपी प्रभारी अंकित कुमार, बहरामपुर ओपी के राहुल कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे।

पुलिस की छापेमारी के दौरान सभी बदमाश भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान, पुलिस ने दो कट्टा और 10 कारतूस बरामद किए।

गिरफ्तार बदमाशों में अजय कुमार उर्फ मतलब का नाम प्रमुख है, जो महाकाल गैंग का सरगना बताया जा रहा है। अजय पर पुनपुन के केबड़ा थाना में ऑनर किलिंग का मामला दर्ज है।

इसके अलावा धनरुआ थाना में उसके खिलाफ तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं। अन्य गिरफ्तार बदमाशों में शाहिल, गुड्डू, अरुण, नीतीश, दीपक, राहुल, सुखलाल बिंद और अमित कुमार शामिल हैं।

सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि अजय उर्फ मतलब का आपराधिक इतिहास गंभीर है, जिसमें हत्या, जमीन पर कब्जा और लूट शामिल हैं।