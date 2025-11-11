Language
    Patna News: पीके की पार्टी के कैंप ऑफ‍िस में लगी आग, बुझने तक हो गया काफी नुकसान

    By Pawan Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    पटना में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के कैंप ऑफिस में आग लग गई। आग लगने से ऑफिस में रखा फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    जन सुराज के कैंप कार्यालय में लगी आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रशांत क‍िशोर की पार्टी जन सुराज के कैंप कार्यालय में मंगलवार देर शाम आग लग गई। पाटल‍िपुत्र गोलंबर के पास स्‍थ‍ित कैंप में लगी आग से अफरातफरी मच गई। 

    वहां मौजूद लोग आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़‍ियां भी पहुंची। जबतक आग बुझाई जाती, पांच बाइक जल चुकी थीं। 

    यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उस समय कैंप में 14 बाइक खड़ी थी।  

    कैसे लगी आग, चल रही जांच 

    आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका है। अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रहा है। घटना के समय कैंप में केयर टेकर सहित अन्य लोग मौजूद थे।

    अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि आग बुझाने में ज्यादा समय नहीं लगा, हमारी टीम ने 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया।

    लेकिन तब तक कुछ गाड़ियां जल चुकी थीं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही कैंप में धुंआ उठा वह लोग अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन लपटें तेज हो गईं। तत्परता दिखाते हुए कुछ गाड़ियों को बाहर निकाला गया।

    बिहार चुनाव में सक्रिय रहे पीके 

    प्रशांत क‍िशोर की पार्टी ने Bihar Assembly Elections 2025 काफी सक्रि‍यता से लड़ा है। चुनाव प्रचार के लिए पीके ने राज्‍य भर में जनसभाएं, रोड शो और रैलियां कीं। 

    इस दौरान उन्‍होंने एडीए और महागठबंधन दोनों को निशाने पर रखा। हालांक‍ि, मंगलवार शाम आया एग्‍ज‍िट पोल उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। 

    अलग-अलग एजेंसियों की रिपोर्ट में उनकी पार्टी का खाता खुलता भी नहीं द‍िख रहा है। एग्‍ज‍िट पोल में एक बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांक‍ि, सही नतीजे मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। देखना है क‍ि अनुमान से यथार्थ अलग होता है या फिर समान। 