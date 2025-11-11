जागरण संवाददाता, पटना। प्रशांत क‍िशोर की पार्टी जन सुराज के कैंप कार्यालय में मंगलवार देर शाम आग लग गई। पाटल‍िपुत्र गोलंबर के पास स्‍थ‍ित कैंप में लगी आग से अफरातफरी मच गई।

वहां मौजूद लोग आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़‍ियां भी पहुंची। जबतक आग बुझाई जाती, पांच बाइक जल चुकी थीं।

यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उस समय कैंप में 14 बाइक खड़ी थी।

कैसे लगी आग, चल रही जांच

आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका है। अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रहा है। घटना के समय कैंप में केयर टेकर सहित अन्य लोग मौजूद थे।

अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि आग बुझाने में ज्यादा समय नहीं लगा, हमारी टीम ने 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया।

लेकिन तब तक कुछ गाड़ियां जल चुकी थीं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही कैंप में धुंआ उठा वह लोग अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन लपटें तेज हो गईं। तत्परता दिखाते हुए कुछ गाड़ियों को बाहर निकाला गया।