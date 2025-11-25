Patna News: अतिक्रमण के खिलाफ पटना जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 37400 रुपये जुर्माना वसूला
पटना जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 37400 रुपये का जुर्माना वसूला। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. के सख्त निर्देश पर मंगलवार को पटना के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान चलाया गया। प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया।
इस दौरान 37,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया तथा ठेले, टीवी, कैमरा, फ्लेक्सी, ईंट आदि सामान जब्त किए गए। मंगलवार को जिन इलाकों में अभियान चला उनमें नूतन राजधानी अंचल में स्टेशन गोलंबर-चिरैयाटाड़ पुल के नीचे से सीडीए भवन तक, पाटलिपुत्र अंचल में बोरिंग रोड चौराहा, राजापुर पुल, सब्जी मंडी, दुजरा बांस घाट व मंदिरी शामिल है।
अजीमाबाद अंचल में जीरो माइल, मसौढ़ी मोड़, बैरिया बस स्टैंड, नगर परिषद फुलवारीशरीफ में खोजा इमली, पेठिया बाजार, भगत सिंह चौक से अतिक्रमण हटाया गया।
जिलाधिकारी ने आदतन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमण रोकना संबंधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अभियान के दौरान थाना प्रभारी की टीम मौके पर रहेगी। पटना जंक्शन, गांधी मैदान, राजा बाजार, हथुआ मार्केट, बैरिया, राजापुर पुल जैसे प्रमुख स्थलों को पूरी तरह अतिक्रमण-मुक्त रखा जाए।
शहर की लाइफलाइन सड़कें नेहरू पथ, जेपी गंगापथ, एयरपोर्ट रोड, अशोक राजपथ, दीघा-आशियाना रोड आदि पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अस्थायी अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, स्थायी अतिक्रमण के लिए अतिक्रमणवाद प्रक्रिया शुरू कर निर्धारित समय में हटाया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण के कारण आम लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है और यातायात बाधित होता है। जनता को राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।
