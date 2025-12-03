Language
    BSEB: मेधा दिवस पर आज 151 टॉपर्स होंगे सम्मानित, नकद पुरस्कार के साथ मिलेगा टैबलेट

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    पटना में आज मेधा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 151 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार बोर्ड के टॉपर्स को ...और पढ़ें

    मेधा दिवस पर BSEB इंटर व मैट्रिक के टॉपर्स को करेगी सम्मानित

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बुधवार को ज्ञान भवन में ‘मेधा दिवस’ समारोह का आयोजित कर इंटर और मैट्रिक परीक्षा, 2025 के टापर्स को सम्मानित करेगी।

    मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर और समिति के अध्यक्ष सह प्रधान सचिव आनंद किशोर 151 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। इसमें मैट्रिक परीक्षा में राज्य में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले 123 छात्र तथा इंटरमीडिएट में तीनों संकायों (विज्ञान, कला और वाणिज्य) में प्रथम पांच स्थान प्राप्त करने वाले 28 परीक्षार्थी शामिल हैं।

    इस साल समिति ने पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को दो लाख तथा द्वितीय स्थान वाले को 1.5 लाख, तृतीय को एक लाख, चतुर्थ और पंचम को 30-30 हजार रुपये, छठे से 10वें स्थान प्राप्त करने वालों को 20-20 हजार रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही सभी मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किए जायेंगे।

    टॉपर्स को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ

    वर्ष 2017 से बिहार बोर्ड डा. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडिएट और मैट्रिक के चयनित छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रहा है। इंटर परीक्षा के टॉप-5 को अब बढ़ी हुई राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति मिलेगी।

    इन्हें स्नातक की पढ़ाई तक तीन वर्षों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में टाप-10 वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति 11वीं व 12वीं की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा।

    मेधा दिवस परीक्षा के बेहतर संचालन में योगदान देने वाले राज्य के 10 जिलों के जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी विशेष सम्मान दिया जायेगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश के विद्यार्थियों में प्रतिभा और परिश्रम को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।