BSEB: मेधा दिवस पर आज 151 टॉपर्स होंगे सम्मानित, नकद पुरस्कार के साथ मिलेगा टैबलेट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बुधवार को ज्ञान भवन में ‘मेधा दिवस’ समारोह का आयोजित कर इंटर और मैट्रिक परीक्षा, 2025 के टापर्स को सम्मानित करेगी। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर और समिति के अध्यक्ष सह प्रधान सचिव आनंद किशोर 151 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। इसमें मैट्रिक परीक्षा में राज्य में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले 123 छात्र तथा इंटरमीडिएट में तीनों संकायों (विज्ञान, कला और वाणिज्य) में प्रथम पांच स्थान प्राप्त करने वाले 28 परीक्षार्थी शामिल हैं।

इस साल समिति ने पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को दो लाख तथा द्वितीय स्थान वाले को 1.5 लाख, तृतीय को एक लाख, चतुर्थ और पंचम को 30-30 हजार रुपये, छठे से 10वें स्थान प्राप्त करने वालों को 20-20 हजार रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही सभी मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किए जायेंगे।

टॉपर्स को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ वर्ष 2017 से बिहार बोर्ड डा. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडिएट और मैट्रिक के चयनित छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रहा है। इंटर परीक्षा के टॉप-5 को अब बढ़ी हुई राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति मिलेगी।