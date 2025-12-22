Language
    बख्तियारपुर में 500 और राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, क्या है नीतीश सरकार का प्लान?

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    बिहार में नए निवेशकों की मांग को देखते हुए उद्योग विभाग ने पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ और वैशाली के राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन पर औद्योगिक ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में आ रहे नए निवेशकों का जोर इस बात को लेकर है कि उन्हें पटना और आसपास के क्षेत्र में ही अपने उद्यम के लिए जमीन चाहिए। इस बात को केंद्र में रख उद्योग विभाग ने पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ तथा वैशाली के राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करेगा।

    उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की है।

    बख्तियारपुर के तेलमर में विकसित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र

    बख्तियारपुर के तेलमर में 500 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना है। तेलमर को कई जगहों से सड़क की कनेक्टिवटी उपलब्ध है। पटना-बख्तियारपुर फोर लेन से इसकी संपर्कता है। इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर-रजौली फाेर लेन से भी यह जुड़ा है। इस इलाके में पटना से राजगीर तक जाने वाली एक नयी सड़क का भी निर्माण हो रहा।

    सड़क संपर्कता के लिहाज से यह जगह नई औद्योगिक के लिए उपयुक्त है। फतुहा यार्ड से भी इसकी दूरी बहुत अधिक नहीं।

    उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घेराबंदी कर औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचना पर काम होगा। क्लस्टर के हिसाब से इसे विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पटना जिले में फतुहा के समीप फिनटेक सिटी व लाजिस्टिक पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रहा।

    राजापाकर में 12 सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण

    वैशाली के राजापाकर में 12 सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए किया जा रहा। पटना के समीप नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह सबसे बड़ा रकबा होगा। राजापाकर को पटना से कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के माध्यम से सहज संपर्कता है।

    इसके अतिरिक्त उत्तर बिहार से भी नई सड़क के माध्यम से यह जुड़ रहा। इस संबंध में उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यहां भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हुई है।

    पटना के समीप पाटलिपुत्र और हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के बाद यह सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों व बिग टिकट इंवेस्टमेंट को जगह मिल सकती है। लाजिस्टिक पार्क व फिनटेक सिटी से भी इसकी दूरी बहुत अधिक नहीं है।