    पटना में 'नो पार्किंग' पर नगर निगम का शिकंजा, पहले दिन कटे 53 डिजिटल चालान; ANPR कैमरों से निगरानी

    By Manish Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:31 AM (IST)

    पटना नगर निगम ने शहर में जाम और गलत पार्किंग को रोकने के लिए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालान काटना शुरू कर दिया है। पहले दिन 53 चालान काटे गए और वाहन मालिकों को उनके मोबाइल पर सूचना भेजी गई। यह कार्रवाई इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के कैमरों से की जा रही है। निगम का उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना है।

    पटना में नो पार्किंग पर नगर निगम का शिकंजा

    जागरण संवाददाता, पटना। शहर में जाम और अनियंत्रित पार्किंग पर लगाम के लिए नगर निगम ने शनिवार से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों पर चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नोटिस भी भेजा जा रहा है। 

    पहले दिन शहर के विभिन्न मार्गों में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने में कैमरे की मदद से कुल 53 चालान काटे गए। निगम प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम है। हालांकि गाड़ी से चढ़ने-उतरने का कैमरा ख्याल रख रहा है। 

    ट्रैफिक जाम की समस्या होगी खत्म

    नो पार्किंग में गाड़ी थोड़ी देर खड़ी होगी, तब चालान कट रहा है। निगम प्रशासन की ओर से बताया गया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, अनियंत्रित पार्किंग पर लगाम और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। 

    इसके तहत नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू की गई है। अब शहर में कहीं भी नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा पाए जाने पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों की सहायता से वाहन का नंबर स्वतः स्कैन कर चालान जनरेट किया जा रहा है। 

    चालान की सूचना वाहन स्वामी के मोबाइल पर

    जहां ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे नहीं हैं, वहां आइसीसीसी के सर्विलांस कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरों के आधार पर भी चालान जारी किए जा रहे हैं। चालान की सूचना वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत भेज दी जा रही है। 

    एएनपीआर कैमरे द्वारा नो पार्किंग के चालान के अलावा आइसीसीसी की निगरानी व्यवस्था की सहायता से कुल 53 चालान जारी किए गए। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नो पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों पर बिना किसी अपवाद के चालान किया जाएगा।

    भीड़भाड़ वाले मार्गों पर कड़ी निगरानी

    शहर के अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर निगरानी व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रमुख रूप से नेहरू पथ, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, राजा बाजार, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, स्टेशन–गांधी मैदान क्षेत्र सहित सभी व्यस्त मुख्य सड़कों पर विशेष निगरानी जारी है। 

    इन क्षेत्रों में अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए लगातार निरीक्षण और नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है।