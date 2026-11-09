पटना में छठ के चूल्हे गढ़ रहीं मुस्लिम महिलाएं, घर में लहसुन-प्याज तक छूना बंद

सोनाली दुबे, पटना। छठ महापर्व सबको जोड़ता है। कोई व्रत करता है, कोई प्रसाद तैयार करता है। कोई सूप-दउरा बनाता है तो कोई घाट की सफाई में जुटता है। व्रत नहीं रखने वाले भी इस महापर्व की तैयारियों में अपना योगदान देते हैं। यहां न कोई भेद है, न कोई दूरी।

बस एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और आस्था का भाव। वीरचंद पटेल पथ पर मुस्लिम महिलाएं भी इसी भावना के साथ मिट्टी के चूल्हे तैयार करने में जुटी हैं। इनके बनाए चूल्हों पर छठ का प्रसाद तैयार होगा। 30 वर्षों से मिट्टी को दे रहीं आकार, परिवार भी साथ शकीला खातून 30 वर्षों से छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे बना रही हैं। इस बार भी उन्होंने 80 चूल्हे तैयार किए हैं। उनके साथ परिवार की दूसरी महिलाएं और बहू भी इस काम में हाथ बंटाती हैं।

शकीला बताती हैं कि एक चूल्हा बनाने में कम से कम एक घंटे का समय लगता है। पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर चूल्हे का निचला हिस्सा बनाकर उसे ऊंचाई दी जाती है। इसके बाद मिट्टी की परत कुट्टी लगाकर उसे मजबूती दी जाती है।

चूल्हे बनाने के लिए वह दियादिहाड़ से गोरी मिट्टी मंगाती हैं। इस बार बारिश के कारण मिट्टी जुटाने में परेशानी हुई। शकीला बताती हैं कि छठ के अलावा सालभर इन चूल्हों की मांग नहीं रहती। ऐसे में बाकी समय परिवार की महिलाएं बर्तनों की फेरी लगाती हैं। एक चूल्हे की कीमत करीब 200 रुपये है। परिवार की कई महिलाएं मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही हैं।

शब्बो ने बनाए 200 चूल्हे शब्बो खातून भी हर साल छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं। इस बार उन्होंने अपनी सास के साथ मिलकर करीब 200 चूल्हे तैयार किए हैं। उनकी सास 15 से 20 वर्षों से यह काम कर रही हैं, जबकि शब्बो को इससे जुड़े करीब चार साल हुए हैं।

वह बताती हैं कि दो दिनों में 10 से 15 चूल्हे तैयार हो पाते हैं। तेज धूप रहे तो दो से तीन दिनों में चूल्हे सूख जाते हैं, जबकि धूप कम होने पर पांच दिन तक लग जाते हैं।इस बार बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। करीब 60 चूल्हे खराब हो गए।