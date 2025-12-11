बिहटा ईएसआईसी अस्पताल से गायब मासूम 12 घंटे में बरामद, एक महिला और युवक हिरासत में

जागरण संवाददाता, पटना। बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल से गायब हुई पांच वर्षीय मासूम धनेश्वरी कुमारी को पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची को पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से खोज निकाला गया, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्ची के पिता अजय कुमार अपनी लाडली को गोद में लेकर फफक कर रो पड़े।

बुधवार की देर शाम बच्ची अस्पताल से अचानक लापता हो गई थी। उसकी मां सपना कुमारी इलाज के लिए उसे लेकर अस्पताल आई थीं। बच्ची के गायब होने के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बिहटा पुलिस हरकत में आई और पूरे अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। फुटेज में एक महिला गार्ड की निगरानी में एक संदिग्ध महिला को बच्ची को ले जाते देखा गया।

फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित मार्गों पर जांच तेज की। कुछ ही घंटों में पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची को एक महिला और युवक के साथ फुलवारी शरीफ क्षेत्र में देखा गया है। इसके बाद बिहटा और फुलवारी शरीफ पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया।

हिरासत में ली गई महिला की पहचान निशा भारती (35) और युवक की पहचान सुरेश कुमार (28) के रूप में हुई है। दोनों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्ची को ले जाने के पीछे क्या मंशा थी और क्या इस घटना में किसी बड़े गिरोह की संलिप्तता है।