Patna Metro: पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन के लिए टीबीएम से सुरंग बनाने का काम तेज, टनल बनने से सफर होगा आसान
पटना मेट्रो रेल परियोजना के पीसी-तीन अंडरग्राउंड कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पर सफलता हासिल की है। टीबीएम को मोइन-उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना (Patna Metro Rail Project) के पीसी-तीन अंडरग्राउंड कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। इस कॉरिडोर पर सुरंग निर्माण में लगी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने बुधवार को पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पर सफलता हासिल की।
टीबीएम को मोइन-उल-हक स्टेडियम से लॉन्च किया गया था। इसके बाद यह निर्धारित भूमिगत मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन, पटना यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में पीएमसीएच स्टेशन पर इसकी सफलता परियोजना की प्रगति का बड़ा संकेत माना जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि यह उपलब्धि पटना मेट्रो की पहली भूमिगत लाइन के निर्माण में एक अहम चरण है। टीबीएम की सफलता से सुरंग निर्माण कार्य गति पकड़ने के साथ-साथ आने वाले स्टेशनों पर भी कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा।
पटना मेट्रो के तहत पीसी-तीन कॉरिडोर शहर के बीचोंबीच गुजरता है और सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों में से एक माना जाता है। ऐसे में यह उपलब्धि तकनीकी विशेषज्ञों और निर्माण एजेंसियों की मेहनत का परिणाम है।
परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भूमिगत कॉरिडोर के पूरा होने से राजधानी में तेज, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ा है। इसके साथ ही आने वाले महीनों में अन्य स्टेशनों पर भी सुरंग निर्माण के महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे किए जाएंगे।
शहरवासियों के लिए यह खबर राहत और उत्साह का कारण है, क्योंकि मेट्रो संचालन शुरू होने पर पटना में यातायात दबाव कम होगा और शहरी आवागमन में नई सुविधा जुड़ जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।