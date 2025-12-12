पटना मेट्रो में नई गति; पीएमसीएच स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण पूरा, छह महीने में खुलेगा टीबीएम सेक्शन

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना में एक बड़ा माइलस्टोन जुड़ गया है। पीएमसीएच स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण की रफ्तार और बढ़ गई है। यह वही सेक्शन है, जहां राधा-कृष्ण मंदिर के कारण तीन महीने तक टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) की ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर को सुरक्षित रखते हुए टनल का मार्ग बदला गया और अंततः निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

टनल के पूरा होने के बाद अब मेट्रो कॉरिडोर के इस हिस्से में स्टेशन निर्माण, प्लेटफॉर्म सेट-अप और अन्य तकनीकी कार्यों को गति मिलेगी। 1480 मीटर लंबे इस भूमिगत हिस्से में दो टनलों का निर्माण किया गया है, पहली टनल 10 नवंबर को तैयार हुई थी, जबकि दूसरी का काम अब पूरा कर लिया गया है। इंजीनियरिंग टीम के अनुसार इस चुनौतीपूर्ण हिस्से ने परियोजना की कठिनाई और अनुभव दोनों को एक स्तर ऊपर पहुंचाया। टीबीएम सेक्शन की होगी सफाई, छह महीने में खुलेगा रास्ता टनल पूरी होने के साथ ही अब टीबीएम की मशीनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएमसीएच से गांधी मैदान तक बनी इस नई टनल की सफाई और संरचनात्मक जांच में करीब छह महीने लगेंगे। इसके बाद ही इस हिस्से में आगे की भूमिगत ढांचागत गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।

जूनियर इंजीनियर्स और तकनीकी टीम का विशेष योगदान टनल निर्माण टीम के अनुसार, पीएमसीएच क्षेत्र भूमिगत संरचना के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। आसपास के भवन, अस्पताल, ट्रैफिक और धार्मिक स्थलों का ध्यान रखते हुए अत्यंत सटीकता की जरूरत थी।