पटना मेट्रो में आपका स्वागत है! 6 अक्टूबर को CM नीतीश दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए रूट और किराया

    vidya sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    पटना में मेट्रो रेल का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में मेट्रो न्यू आइएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। किराया 15 से 30 रुपये तक होगा। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी और हर 20 मिनट में उपलब्ध होगी। सुरक्षा के लिए बीएसएपी के जवान तैनात रहेंगे।

    6 अक्टूबर से ट्रैक पर दौड़ेगी पटना मेट्रो। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना अपने पहले चरण के उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।

    इसी दिन वे बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर पटना मेट्रो के पहले खंड का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का तोहफा होगा।

    मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर ने दी हरी झंडी

    मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर (सीएमआरएस) ने पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इस प्रमाण पत्र के बाद ही मेट्रो के उद्घाटन की तारीख तय की गई।

    सीएमआरएस ने सिग्नलिंग सिस्टम, पटरियों की मजबूती, ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की थी। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मेट्रो को परिचालन के लिए मंजूरी दी गई।

    बता दें कि मेट्रो का ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं का परीक्षण किया गया।

    भूमिगत कार्य का शिलान्यास

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार के दिन बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत खंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह भूमिगत खंड मेट्रो परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शहर के व्यस्त इलाकों में मेट्रो के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। इस खंड के निर्माण से पटना के मध्य क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।

    पटना मेट्रो की विशेषताएं

    पटना मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, ऊर्जा-कुशल ट्रेनें, और यात्री सुविधाओं के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं।

    मेट्रो स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, एलिवेटर, एस्केलेटर और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, मेट्रो की डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।

    सुबह 8 बजे से शुरू होगा परिचालन

    पहले चरण में न्यू आइएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड तक मेट्रो चलेगी। इसका संचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा। हर 20 मिनट के अंतराल पर प्रत्येक स्टेशन पर मेट्रो उपलब्ध होगी। प्रतिदिन मेट्रो 40 से 42 फेरे लगाएगी।

    न्यू आईएसबीटी से जीरो माइल तक का किराया 15 रुपये और भूतनाथ रोड तक 30 रुपये होगा। तीन बोगियों वाली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन में 147 यात्री बैठकर और 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे।

    महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित होंगी। मेट्रो कोच में मोबाइल और लैपटाप चार्जिंग की सुविधा होगी। प्रत्येक कोच में सभी दरवाजों के पास एक लाल रंग का पैनिक बटन होगा।

    यदि कोई यात्री इस बटन को दबाता है, तो कोच में लगे सीसीटीवी कैमरे का फोकस उस यात्री पर जाएगा। ड्राइविंग सीट के पास डिस्प्ले बोर्ड पर पूरा दृश्य दिखेगा।

    वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और बटन दबाने का कारण पूछेंगे, ताकि यात्री की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। पटना मेट्रो पूरी तरह वातानुकूलित होगी। सभी दरवाजे स्वचालित होंगे।

    कोच के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर अगले स्टेशन की जानकारी और घोषणाएं चलती रहेंगी। विज्ञापन भी डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाए जाएंगे। मेट्रो और प्लेटफार्म के बीच 10 मिलीमीटर की दूरी होगी।

    पहले चरण का परिचालन

    पहले चरण में प्राथमिक कॉरिडोर में न्यू आइएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड स्टेशन शामिल है। यह कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड है।

    पटना मेट्रो की कुल लागत 13,925.5 करोड़ रुपये है, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआइसीए), केंद्र सरकार और बिहार सरकार का योगदान है।

    पटना मेट्रो के दो कॉरिडोर रेड लाइन (16.86 किमी) और ब्लू लाइन (14.56 किमी) में कुल 24 स्टेशन होंगे। पहले चरण का पूरा संचालन 2027 तक शुरू होने की संभावना है।

    बीएसएपी संभालेगी मेट्रो की सुरक्षा

    पटना मेट्रो की सुरक्षा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (बीएसएपी) के जवान संभालेंगे। बीएसएपी के जवान मेट्रो पर चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे। प्रवेश द्वार से लेकर प्लेटफार्म तक इनकी तैनाती होगी।

    मेट्रो स्टेशनों पर सुविधाएं

    • सभी स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर।
    • स्वचालित टिकट काउंटर, डिजिटल सूचना बोर्ड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
    • विश्राम क्षेत्र, खानपान स्टॉल और खुदरा दुकानें।
    • दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं।
    • सीसीटीवी, आपातकालीन बटन और सुरक्षा कर्मी।