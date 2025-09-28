Patna Metro: पटना मेट्रो का काउंटडाउन शुरू, 29 सितंबर को होगा अंतिम ट्रायल

पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण में है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में न्यू आईएसबीटी जीरो माइल और भूतनाथ रोड स्टेशनों के निर्माण पर चर्चा हुई। 29 सितंबर को अंतिम ट्रायल होगा जिसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में उद्घाटन संभव है। मेट्रो 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेगी और न्यूनतम किराया 15 रुपये होगा।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) सह नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में तीन प्राथमिकता वाले न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल व भूतनाथ रोड स्टेशनों के निर्माण की प्रगति और आगामी मेट्रो उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के तेज गति से चल रहे कार्यों और इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित करने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। यह परियोजना बिहार के लिए आधुनिक परिवहन का गौरव बनने जा रही है।

बैठक में नगर विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव विजय प्रकाश मीणा, मनन राम, राजीव कुमार श्रीवास्तव, पीएमआरसीएल की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सह नगर विकास विभाग की संयुक्त सचिव अभिलाषा शर्मा, संयुक्त सचिव मनोज कुमार सहित पीएमआरसीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

29 सितंबर को पटना मेट्रो का अंतिम ट्रायल होगा। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग टीम के साथ मेट्रो रैक का आखिरी बार ट्रायल करने के साथ ही स्टेशनों और लाइन का निरीक्षण करेंगे। उनकी मंजूरी के बाद ही यात्रियों के लिए मेट्रो की सवारी शुरू होगी।