    पटना मेट्रो : मंगलवार से आम यात्री कर सकेंगे सवारी, न्यू आइएसबीटी, जीरो माइल व भूतनाथ स्टेशन के बीच चलेगी मेट्रो

    By Vidya sagar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    पटना में आज मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन होने जा रहा है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर करेंगे। मंगलवार से आम यात्री मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। पहला चरण न्यू आइएसबीटी जीरो माइल और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के बीच होगा। किराया 15 से 30 रुपये तक निर्धारित है।

    मंगलवार से आम यात्री कर सकेंगे सवारी

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की राजधानी पटना में आज मेट्रो रेल परियोजना का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर आयोजित समारोह में इसकी शुरुआत करेंगे। मंगलवार से आम यात्री पटना मेट्रो की सवारी कर सकेंगे।

    पटना मेट्रो का पहला चरण न्यू आइएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के बीच संचालित होगा। किराया न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। फिलहाल यात्रियों को टोकन लेकर यात्रा करनी होगी।

    उद्घाटन के लिए भूतनाथ मेट्रो स्टेशन को खास तौर पर सजाया गया है। इस परियोजना से पटना में यातायात को सुगम बनाने और शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने की उम्मीद है। मेट्रो के शुरू होने से शहरवासियों को जाम से राहत मिलने की संभावना है।

    पटना मेट्रो के इस पहले चरण के शुरू होने के साथ ही बिहार में आधुनिक परिवहन की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया गया है। आने वाले समय में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से और अधिक क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है।

    पटना मेट्रो की प्रत्येक बोगी में 360 डिग्री का सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। प्रत्येक बोगी में दो इमरजेंसी बटन और माइक भी होगा। किसी भी आपात स्थिति में यात्री इमरजेंसी पुश बटन को दबा सकते है। यहां से माइक पर बोलने पर ड्राइवर के पास आवाज जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से इमरजेंसी सिचुएशन की तस्वीर कैद होकर कंट्रोल रूम को जाएगी। तीनों बोगी में 138 यात्रियों के बैठने की जगह है। 945 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे।