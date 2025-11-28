Patna Metro: 20 दिसंबर के बाद 5 स्टेशनों पर शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, 90% काम पूरा

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना (Patna Metro Line) के पहले चरण में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो सेवा 20 दिसंबर के बाद शुरू होने की पूरी संभावना है। इस खंड के शुरू होने से यात्रियों को कुल पांच स्टेशनों तक मेट्रो की सुविधा मिलेगी और पूर्वी पटना के यातायात दबाव में भी कमी आने की उम्मीद है।

इससे पहले 6 अक्टूबर को न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक मेट्रो सेवा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, जिसे शहरवासियों ने काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अब तक 94 हजार से अधिक लोग इस मेट्रो सेवा का उपयोग कर चुके हैं।

भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक मेट्रो लाइन के 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। मलाही पकड़ी स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि खेमनीचक स्टेशन पर तेजी से काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण, सिग्नलिंग और सुरक्षा मूल्यांकन जैसे अंतिम चरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसके बाद संचालन की अनुमति मिलने पर सेवा शुरू कर दी जाएगी।

अंडरग्राउंड मेट्रो का काम तेज मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस खंड को जून 2026 तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टनलिंग, स्टेशन भवन निर्माण और सुरक्षात्मक संरचनाओं का काम गति पकड़ चुका है।

राजेंद्र नगर से पटना विश्वविद्यालय तक अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए पटरी बिछाने की निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा पूरी होते ही इस मार्ग पर भी निर्माण गतिविधियां तेज हो जाएगी। यह हिस्सा पटना मेट्रो के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह घनी आबादी वाले क्षेत्र और मुख्य शैक्षणिक व प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ता है।

यात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक सेवा शुरू होने से पूर्वी पटना के लोगों को शहर के मुख्य हिस्सों तक सुगम और तेज यातायात सुविधा मिलेगी। न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ रोड और मलाही पकड़ी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मेट्रो से जोड़कर सड़क यातायात पर निर्भरता भी काफी कम होगी।



रुकनपुरा से पटना जंक्शन तक भूमिगत मेट्रो स्टेशन एवं सुरंग के निर्माण कार्य के पूर्व मिट्टी जांच के लिए नेहरु पथ में 12 जगहों पर 50 मीटर अंदर तक बोरिंग की जा रही है, ताकि यह जानकारी मिल सके कि कहां की मिट्टी किस तरह की है।