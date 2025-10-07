Language
    Patna Metro: पहले दिन पांच हजार यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर, आमदनी 80 हजार

    By vidya sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने से शहरवासियों में उत्साह है। पहले दिन 5 हजार लोगों ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक मेट्रो में यात्रा की जिससे 80 हजार रुपये की आय हुई। यात्रियों ने सुरक्षा सुविधा और आधुनिकता की सराहना की। बुजुर्गों ने इस विकास को आश्चर्यजनक बताया। स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं।

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना ने मंगलवार को अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखा, जब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मेट्रो ट्रेन सेवा आम यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई। सुबह से ही शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ स्टेशन पर पहुंचे और मेट्रो की पहली यात्रा का हिस्सा बने। पहले दिन पांच हजार यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया। 80 हजार रुपये मेट्रो को आमदनी हुई।

    पहले चरण में पाटलीपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक की मेट्रो सेवा शुरू की गई है। पटना मेट्रो का पहले दिन हर स्टेशन पर भीड़ उमड़ी रही। लोग सेल्फी लेते दिखे, बच्चों में नई ट्रेन को देखकर उत्साह चरम पर था। कई बुजुर्ग यात्रियों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र में मेट्रो जैसी सेवा शुरू होगी।

    सुबह आठ बजे से मेट्रो सेवा शुरू हुई और पहले घंटे उम्मीद से कम यात्रियों ने सफर किया, लेकिन समय चढ़ते ही यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। सुबह 11 बजे से मेट्रो में अच्छी भीड देखने को मिली। स्टेशन परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं को देखकर लोग प्रभावित हुए। यात्रियों ने कहा कि मेट्रो का डिब्बा पूरी तरह वातानुकूलित है, बैठने की व्यवस्था आरामदायक है और सफर बिल्कुल झटका रहित है।

    भूतनाथ रोड में रहने वाली आरती कुमारी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर आई थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। यह पटना के विकास की बड़ी शुरुआत है। शांत माहौल यात्रा करना अच्छा लगा। बस स्टैंड व बैरिया आना जाना लगा रहता है। आटो की जगह अब मेट्रो का उपयोग करुंगी। पहली बार मेट्रो में यात्रा कर अच्छा लग रहा है। बोगी का डिजाइन भी आकर्षक है।

    राजेन्द्र नगर में रहने वाली शांति देवी अपने जीवन में पहली बार मेट्रो में सफर कर खुश थीं। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उन्होंने बताया कि वे पाटलिपुत्र बस स्टैंड जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंची हैं। वहां उनका अपना मकान बन रहा है। प्रतिदिन आना-जाना लगा रहता है। अब मेट्रो से यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। अभी आटो से जाने में जीरो माइल के पास जाम के कारण परेशानी होती थी। छात्रों का कहना था कि इससे उनकी रोजमर्रा की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी।

    पहाड़ी के रहने वाले 65 वर्षीय बिजेन्द्र यादव ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यहां मेट्रो चलेगा। नाम सुना था कि बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन चलता है। उन्होंने बताया कि आज इससे यात्रा कर अच्छा लग रहा है। लोगों के लिए अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है।

    पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) के अधिकारियों के अनुसार, पहले दिन अनुमान से ज्यादा यात्रियों ने टिकट खरीदे। टिकट दर 15 रुपये थी। टिकट के लिए नकद या यूपीआइ का यात्रियों ने सहारा लिया।

    45 मिनट से अधिक समय के बाद निकास द्वार पर पहुंचे यात्रियों को जुर्माना देना पड़ा। 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक जुर्माना लगाया गया। भूतनाथ स्टेशन पर बड़ी संख्या में ऐसे यात्रियों की भीड़ देखी गई।

    सभी स्टेशनों पर सुरक्षा सख्त, बिना जांच एंट्री नहीं

    पटना मेट्रो के तीनों स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एंट्री गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी बिना जांच के स्टेशन परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। स्टेशन परिसर के अंदर व प्लेटफॉर्म पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए बीएसएपी के जवान तैनात किए हैं। बीएसएपी के जवानों को दो माह दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण दिया गया है।

    प्रशिक्षण के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर हर एक सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई है। विशेष स्थिति से कैसे निपटना है इसका भी प्रशिक्षण दिया गया है। बीएसएपी के साथ ही निजी सुरक्षा कंपनी के जवान भी तैनात किए हैं। दो निजी सुरक्षा कंपनी से सेवा ली जा रही है।

    टिकट काउंटर पर निजी कंपनी के कर्मचारी

    तीनों स्टेशन के टिकट काउंटर पर निजी कंपनी के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दो पाली में छह-छह कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन कर्मियों को दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया है। दक्ष कर्मियों को ही स्टेशन पर तैनात किया गया है। कुछ कर्मियों को रिर्जव में भी रखा गया है।