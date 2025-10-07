Patna Metro: आज से आम यात्री पटना मेट्रो की करेंगे सवारी, किराया 15 से 30 रुपये तक; चेक करें टाइमिंग

पटना में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो गया है जिससे आम नागरिक अब न्यू आईएसबीटी जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशनों के बीच यात्रा कर सकेंगे। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी जिसका न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये है। यात्रियों को क्यूआर कोड वाले टोकन मिलेंगे जो एक घंटे के लिए मान्य होंगे।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में सोमवार को मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन होने के बाद अब मंगलवार से आम यात्री पटना मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। पटना मेट्रो का पहला चरण न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के बीच संचालित होगा। फिलहाल सुबह आठ बजे से रात्रि 8 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किराया न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। फिलहाल यात्रियों को टोकन लेकर यात्रा करनी होगी। तीनों स्टेशनों पर टिकट काउंटर बनाया गया है। जहां टिकट के रूप में एक कागज की पर्ची पर क्यूआर कोड लगा यात्रियों को मिलेगा।

क्यूआर कोड प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए प्रवेश द्वारा के पास लगी मशीन में स्कैन करेंगे। इसके बाद प्रवेश की अनुमति मिलेगी। टिकट एक घंटे के लिए ही मान्य होगा। निकास द्वार पर अगर एक घंटे से अधिक समय के बाद पहुंचते हैं तो परेशानी हो सकती है। सुरक्षा को लेकर भी कड़े प्रबंध किए हैं।

पटना मेट्रो के कामगारों को गर्व, "हमारी मेहनत अब लोगों की यात्रा बन रही" पटना मेट्रो के उद्घाटन ने न केवल शहरवासियों, बल्कि इसे बनाने वाले कामगारों के चेहरों पर भी खुशी ला दी। वर्षों की मेहनत और पसीने से तैयार इस मेट्रो पर जब पहली ट्रेन चली, तो कामगारों की आंखों में गर्व की चमक साफ दिखी। "अच्छा लगा कि जिस मेट्रो को हमने बनाया, उस पर अब लोग यात्रा करेंगे," यह कहना था झारखंड के दुमका के रहने वाले जबराज सिंह का, जो जीरो माइल स्टेशन के निर्माण में शामिल थे।

कामगारों ने बताया कि दिन-रात की मेहनत, गर्मी-बरसात की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने मेट्रो को समय पर पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन पर ओवर हेड वायर का काम करने वाले बिरेद्र सिंह ने कहा कि हमारे लिए यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि पटना के विकास का सपना था।