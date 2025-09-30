पटना के लोगों के लिए खुशखबरी, मेट्रो का अंतिम ट्रायल रन पूरा; उद्घाटन की तारीख का एलान जल्द

पटना में मेट्रो रेल परियोजना का अंतिम ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर की टीम ने सुरक्षा मानकों की जांच की। सिग्नलिंग गति और ब्रेकिंग सिस्टम का परीक्षण किया गया। मेट्रो 40 किमी/घंटा की गति से चलेगी जिसमें 945 यात्रियों की क्षमता होगी। बोगियों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। न्यूनतम किराया 15 रुपये होगा।

विद्यासागर, पटना। राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। पटना मेट्रो का अंतिम ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसकी जांच मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर जनक कुमार गर्ग के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम द्वारा की गई।

इस ट्रायल रन में सिग्नलिंग सिस्टम, पटरियों की मजबूती, ट्रेन की गति और ब्रेकिंग सिस्टम सहित सभी तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की गई। अब मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर की ओर से सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद पटना मेट्रो के उद्घाटन की तारीख घोषित की जाएगी।

सोमवार सुबह बैरिया स्थित मेट्रो डिपो से निरीक्षण शुरू हुआ। इसके बाद जीरो माइल व भूतनाथ रोड स्टेशन का निरीक्षण किया। पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन तीन सितंबर को डिपो के अंदर 800 मीटर के ट्रैक पर किया गया था। इसके बाद सात सितंबर को तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन ने न्यू आईएसबीटी स्टेशन से भूतनाथ स्टेशन तक 3.6 किलोमीटर के एलिवेटेड ट्रैक पर सफर पूरा किया।

इस दौरान मेट्रो की गति, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा की जांच की गई। 16 सितंबर को मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर की टीम ने दोबारा निरीक्षण किया और कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को अंतिम ट्रायल रन में इन सभी कमियों को ठीक करने की पुष्टि की गई, जिसके बाद मेट्रो को सुरक्षित और संचालन के लिए तैयार माना गया। मेट्रो की विशेषताएं और किराया पटना मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। प्रत्येक मेट्रो ट्रेन में तीन कोच होंगे, जो एक साथ लगभग 945 यात्रियों को ले जा सकेंगे, जिसमें प्रत्येक कोच की क्षमता 305 यात्रियों की होगी। सुरक्षा के लिए हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं और आपात स्थिति में यात्रियों के लिए रेड बटन की सुविधा होगी, जिससे वे ड्राइवर से सीधे संपर्क कर सकेंगे। किराए की बात करें तो न्यूनतम किराया 15 रुपये तय किया गया है। न्यू आईएसबीटी से जीरो माइल तक का किराया 15 रुपये और न्यू आइएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक का किराया 30 रुपये होगा। यह किफायती किराया शहरवासियों के लिए सुविधाजनक होगा।

मधुबनी पेंटिंग से सजी बोगियां पटना मेट्रो की बोगियों को बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने के लिए मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। नारंगी रंग की बोगियों के गेट, बाडी, खिड़कियों और छत पर मधुबनी पेंटिंग के स्टीकर लगाए गए हैं। इनमें गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा खंडहर जैसे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की तस्वीरें शामिल हैं। यह डिजाइन मेट्रो को न केवल आकर्षक बनाता है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देता है।

अंतिम ट्रायल रन के सफल होने के बाद अब मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर की ओर से सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने की प्रतीक्षा है। इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद पटना मेट्रो के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की जाएगी।