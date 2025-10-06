Patna Metro: मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य बना बिहार, आज से यातायात सुविधा में जुड़ेगा एक नया अध्याय

पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। पहले चरण में न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक सेवा शुरू हुई है। स्टेशनों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और यात्रियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जल्द ही मलाही पकड़ी तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में सोमवार को मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ बिहार देश के उन 12 राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां मेट्रो संचालित हो रही हैं। वर्तमान में देश के 11 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा है। उद्घाटन से पहले पटना मेट्रो के पहले तीन स्टेशनों न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। न्यू आईएसबीटी स्टेशन की दीवारों पर पटना कलम शैली में नदी के घाट पर पहुंचती नाव की तस्वीर बनाई गई है। पृष्ठभूमि में घाट के किनारे मंदिरों की श्रृंखला है। इसी तरह, जीरो माइल और भूतनाथ रोड स्टेशनों के पिलरों पर फूलों की भित्ति चित्रकारी से स्टेशनों को आकर्षक बनाया गया है। तीनों मेट्रो स्टेशनों पर शुरुआत में एक-एक टिकट काउंटर है। भीड़ बढ़ने पर संख्या बढ़ाई जाएगी। स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास ही टिकट काउंटर बनाए गए हैं। स्टेशन में प्रवेश के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। सामान की जांच के लिए बैगेज स्कैनर मशीनें लगाई गई है। भूतनाथ स्टेशन के नीचे के परिसर का सुंदरीकरण किया गया है। स्टेशन की सीढ़ियों के किनारे बड़े नाले पर लोहे की जाली लगाई गई है। आकर्षक पेंटिंग भी की गई है। बाइपास रोड और बड़े नाले के बीच वाहन पार्किंग की जगह बनाई गई है। साथ ही, सड़क से तीन से चार फीट ऊंचाई तक मिट्टी डालकर घास लगाई गई है। जीरो माइल स्टेशन के नीचे बड़े नाले को भी लोहे की जाली से घेरा गया है। छोटे-छोटे पिलर स्टेशन की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। तीनों स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद अगला लक्ष्य मलाही पकड़ी स्टेशन तक इसका विस्तार करना है।

मलाही पकड़ी स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। भूतनाथ और मलाही पकड़ी के बीच एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक में केवल चार पिलरों के बीच गार्डर लगाने का कार्य शेष है। इसके बाद पटरी बिछाने और ओवरहेड वायर लगाने का काम शुरू होगा। अगले वर्ष फरवरी में मलाही पकड़ी तक मेट्रो संचालन शुरू होने की संभावना है। मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचे यदि आप भूतनाथ मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं, तो पटना जंक्शन या मीठापुर से आटो, ई-रिक्शा, या बस से पहुंच सकते हैं। कंकड़बाग से भूतनाथ जाने के लिए टेंपो स्टैंड से ऑटो या ई-रिक्शा उपलब्ध है।

15 से 30 रुपये होगा किराया आईएसबीटी से जीरो माइल का किराया 15 रुपये होगा। न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। यानी, पटना मेट्रो का अभी न्यूनतम किराया 15 और अधिकतम 30 रुपये होगा।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर हर कोच में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए दो इमरजेंसी बटन और माइक्रोफोन हैं। आपात स्थिति में बटन दबाने पर यात्री सीधे मेट्रो के लोको पायलट से बात कर सकेंगे।

सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम में भेजे जाएंगे। अभी तीन बोगियां होंगी। प्रत्येक में 138 सीटें हैं, जिस पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। सीट नहीं मिल पाने पर खड़े होकर भी यात्रा करते हैं तो तीनों बोगियों को मिलाकर 945 यात्रियों की क्षमता है।

सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक होगा परिचालन पहले चरण में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड तक मेट्रो चलेगी। अभी इसका परिचालन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। हर 20 मिनट के अंतराल पर प्रत्येक स्टेशन पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। मेट्रो प्रतिदिन 40 से 42 फेरे लगाएगी।

महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक बोगी में 12-12 सीटें आरक्षित होंगी। बोगियों में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी होगी। प्रत्येक बोगी में सभी दरवाजों के पास लाल रंग का पैनिक बटन दिया गया है। आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे तत्काल सहायता मिल सकेगी। कोच के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर अगले स्टेशन की जानकारी और घोषणा लगातार की जाती रहेगी। पटना मेट्रो की सुरक्षा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (बीएसएपी) के जवान संभालेंगे। प्रवेश द्वार से लेकर प्लेटफार्म तक इनकी तैनाती होगी। नेहरू पथ पर भूमिगत खंड का निर्माण होगा शुरू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को ही नेहरू पथ पर मेट्रो के जिस भूमिगत खंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे, वह परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह शहर के व्यस्त इलाकों में मेट्रो के संचालन को सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री कारिडोर-1 के तहत छह भूमिगत स्टेशनों के लिए 9.35 किमी लंबी सुरंग की आधारशिला रखेंगे। इस कॉरिडोर में पटना जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक 9.35 किमी लंबी सुरंग शामिल है, जिसके निर्माण की कुल लागत 2,565.80 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य अगले 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।