पटना मनेर में सोन नदी के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, सिर पर चोट के निशान और खून मिलने से हत्या का संदेह गहराया

संवादसूत्र, मनेर(पटना)। मनेर थाना क्षेत्र के रामपुर दियारा में सोन नदी के समीप शनिवार की अहले सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव के सिर पर चोट के निशान और खून मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शारीरिक तैयारी कर रहे युवकों ने देखा शव जानकारी के अनुसार, रामपुर दियारा में सूर्य मंदिर से आगे सोन सोता के समीप शनिवार की सुबह कुछ युवक नौकरी के लिए शारीरिक तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक व्यक्ति के शव पर पड़ी। शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। युवकों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका सूचना मिलने पर मनेर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को सीधा करने पर सिर से खून बहता दिखाई दिया। शरीर पर मिट्टी भी लगी हुई थी।