सिवान ब्लास्ट में 5 की मौत, छठी बच्ची मुस्कान मलबे में दबी; पटना टीम आने की चर्चा पर डीएम का बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार के सिवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में अवैध पटाखा भंडार में हुए भीषण विस्फोट के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, छठी बच्ची मुस्कान के मलबे में दबे होने की सूचना सामने आई है।

उसे आजाद शेख की पुत्री बताया जा रहा है। मलबा हटाकर बच्ची की तलाश की जा रही है। इस बीच घटनास्थल पर बचाव कार्य के लिए पटना से विशेष टीम आने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने इससे इन्कार किया है। डीएम के अनुसार, मलबा हटाने का काम स्थानीय टीम द्वारा किया जा रहा है।

मृतकों में बुजुर्ग, मासूम और दो युवतियां शामिल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों में आलमपुर निवासी अमरुद्दीन शेख (72 वर्ष), फिरोज के पुत्र असद (7 वर्ष), खुशबू (21 वर्ष), इशरत जहां (20 वर्ष) और सदरपुर निवासी मजदूर भोला (30 वर्ष) शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि मृतकों में से कई आलमपुर निवासी कमरुद्दीन शेख के परिवार या रिश्तेदारी से जुड़े थे। सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। छठी बच्ची मुस्कान की तलाश, मलबा हटाने पर नजर हादसे के बाद मुस्कान नाम की बच्ची के मलबे में दबे होने की सूचना मिली है। उसे आजाद शेख की पुत्री बताया जा रहा है। बच्ची की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि और उसका पता लगाने के लिए मलबा हटाने का काम महत्वपूर्ण है। प्रशासन के सामने फिलहाल यह पता लगाना प्राथमिकता है कि मलबे में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं फंसा है।

पटना से टीम आने की चर्चा, डीएम ने किया इन्कार मलबा हटाने के लिए पटना से टीम घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना चर्चा में थी। हालांकि, जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने पटना से टीम आने की बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर मलबा हटाने और राहत कार्य का जिम्मा स्थानीय टीम संभाल रही है।