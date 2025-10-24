संवाद सूत्र, धनरुआ (पटना)। वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे 10 अपराध‍ियों को पटना पुलिस ने दबोच लिया है। उनके पास से दो कट्टा व दस जिंदा कारतूस के अलावा एक स्कार्पियो और छह मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराध‍ियों में महाकाल गैंग का सरगना अजय कुमार उर्फ मतलब भी शामिल है। अपराध‍ियों को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि इसका काम सुपारी लेकर हत्या करना,जमीन पर कब्जा करना व लूट व डकैती करना रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को सूचना मिली थी कि रसलपुर छिलका पर कई अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस एक्‍शन में आई। थानेदार आलोक कुमार ने एक टीम गठित की। इसमें नदवां ओपी प्रभारी अंकित कुमार, बहरामपुर ओपी के राहुल कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया। पुलिस ने संबंधित जगह पर धावा बोला। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे। उन्‍हें घेरकर पकड़ा गया। उनके पास से हथ‍ियार व अन्‍य सामान बरामद किए गए।

महाकाल गैंग के सरगना अजय कुमार उर्फ मतलब पर पुनपुन के केवड़ा थाने में ऑनर किलिंग का मामला दर्ज है। उसपर धनरुआ में भी तीन मामले हैं। अजय उर्फ मतलब व गुडडू कुमार छितरौली गांव के हैं। गिरफ्तार साहिल व गुड्डू पर भी धनरुआ थाने एफआइआर है। साहिल कुमार लछु बिगहा, अरुण कुमार छोटकी धमौल, नीतीश कुमार उर्फ मकईया सिग्रामपुर, दीपक, राहुल, सुखलाल बिंद, हरि व अमित कुमार सभी रसलपुर गांव का है।