आचार संहिता का असर: पटना में 2341 लाख की शराब और 1688 लाख ड्रग्स बरामद, 753 लोग गिरफ्तार

इसमें एक करोड़ से अधिक की राशि शनिवार को गोपालगंज से जब्त की गई है। 2341 लाख मूल्य के देशी व विदेशी शराब, 1688.4 लाख के ड्रग्स व नशीले पदार्थ, 550.9 लाख के कीमती धातु, 1413 लाख रुपये के फ्रीवीज व अन्य वस्तुओं को जब्त किया गया है।

जागरण संवाददाता, पटना। आदर्श आचार संहिता छह अक्टूबर को प्रभावी होने के बाद से रविवार की शाम तक केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने 419.9 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं।

अब तक 6413 लाख रुपये नकद व अन्य सामग्री जब्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वाड टीमें लगातार संयुक्त अभियान चला रही है।

एनएसए, पीआइटीएनडीपीएस एवं अन्य अधिनियमों के तहत 753 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 हजार 587 गैर जमानती वारंट का निष्पादन किया गया है। राज्य में एक हजार 36 चेक पोस्ट से निगरानी की जा रही है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार आदर्श आचार संहिता राज्य में प्रभावी है, राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं, अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है।

रविवार को 108.8 लाख नकद, 68.8 लाख की शराब, 4.1 लाख रुपये मूल्य के ड्रग्स व नशीले पदार्थ, 47.1 लाख के कीमती धातु, 215 लाख के फ्रीबीज व अन्य वस्तुओं को जब्त किया गया है। रविवार को कुल 443.6 लाख रुपये नकद व सामग्री जब्त की गई है।