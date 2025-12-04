Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna News: चुनरी बनी मौत का फंदा, पत्नी की मंहगी मांगों से तंग आकर मजदूर ने की आत्महत्या

    By Naki Imam(phulwari) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:34 AM (IST)

    पति के आत्महत्या की जानकारी जब उसके स्वजन को मिली, तो वे जानीपुर थाना पहुंचे और पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मौके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी की मांगों से परेशान मजदूर ने की आत्महत्या। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। एक युवक को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया, जब पत्नी की बढ़ती मांगों से तंग आकर पति ने पत्नी की चुनरी से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

    इस मामले में युवक के स्वजन ने थाना में पत्नी के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो एक पत्र मिला जिसमें पत्नी ने पूरे वर्ष घूमने और अन्य गतिविधियों की योजना बनाई थी।

    थानाध्यक्ष जानीपुर ने बताया कि सैयद आलम, 20 वर्ष, आदमपुर पिपलावां निसासी ने एक साल पूर्व मुर्गियाचक निवासी सादिया प्रवीण के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों जानीपुर में किराए के मकान में रहते थे।

    विवाह के बाद पत्नी सादिया की मांगें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं, जिससे पति-पत्नी के बीच तनाव बना रहता था। इसी तनाव के कारण पति ने बुधवार को पत्नी की चुनरी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।

    पति के आत्महत्या की जानकारी जब उसके स्वजन को मिली, तो वे जानीपुर थाना पहुंचे और पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर की छानबीन के दौरान मृतक की पत्नी द्वारा लिखी गई एक डायरी मिली, जिसमें उसने पूरे साल की योजनाएं बनाई थीं। पुलिस का कहना है कि पति मजदूरी करता था और पत्नी की मांगें पूरी करने में असमर्थ था, जिसके कारण विवाद बढ़ा और अंततः पति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।