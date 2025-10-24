Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छठ पर भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उठाया कदम, आज से बंद रहेगा पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:45 AM (IST)

    छठ पूजा के दौरान पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मुख्य पार्किंग स्टैंड को आज से 15 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है। यात्रियों को अपने वाहन स्टेशन के बाहर पार्क करने की सलाह दी गई है। रेलवे ने छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए आज से पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड बंद। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड आज से बंद कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह व्यवस्था 24 अक्टूबर से दो नवंबर तक लागू रहेगी। इस अवधि में किसी भी वाहन को जंक्शन के मुख्य पार्किंग स्टैंड में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। दानापुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि छठ पूजा के दौरान पटना जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों की आवाजाही अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे में मुख्य पार्किंग स्टैंड को बंद कर यात्रियों के आवागमन के लिए जगह खाली रखी गई है।

    पार्किंग के ठेकेदार को भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महावीर मंदिर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए बने दो पार्किंग स्टैंडों में मुख्य पार्किंग स्टैंड बंद रहेगा, जबकि पश्चिमी छोर पर जीपीओ के नजदीक स्थित न्यू पार्किंग स्टैंड यात्रियों और वाहनों के लिए चालू रहेगा। इसके अलावा, करबिगहिया साइड में स्थित मुख्य पार्किंग स्टैंड और पश्चिम दिशा की ओर बना पार्किंग स्टैंड भी वाहनों के लिए खुले रहेंगे।

    यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

    छठ पर्व के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर मंडल ने व्यापक इंतजाम किया है। पटना जंक्शन पर तीन होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 7,500 यात्रियों की है।

    दानापुर जंक्शन पर दो होल्डिंग एरिया, जिनकी क्षमता 4,500 यात्रियों की है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एक होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है, जिसमें 1,200 यात्रियों को एक साथ ठहराया जा सकेगा। सभी होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, ‘मे आई हेल्प यू’ डेस्क, पेयजल की व्यवस्था, फर्स्ट एड, घोषणा प्रणाली (अनाउंसमेंट सिस्टम), ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड और मोबाइल टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।