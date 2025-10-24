छठ पर भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उठाया कदम, आज से बंद रहेगा पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड आज से बंद कर दिया गया है।

यह व्यवस्था 24 अक्टूबर से दो नवंबर तक लागू रहेगी। इस अवधि में किसी भी वाहन को जंक्शन के मुख्य पार्किंग स्टैंड में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। दानापुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि छठ पूजा के दौरान पटना जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों की आवाजाही अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे में मुख्य पार्किंग स्टैंड को बंद कर यात्रियों के आवागमन के लिए जगह खाली रखी गई है।

पार्किंग के ठेकेदार को भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महावीर मंदिर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए बने दो पार्किंग स्टैंडों में मुख्य पार्किंग स्टैंड बंद रहेगा, जबकि पश्चिमी छोर पर जीपीओ के नजदीक स्थित न्यू पार्किंग स्टैंड यात्रियों और वाहनों के लिए चालू रहेगा। इसके अलावा, करबिगहिया साइड में स्थित मुख्य पार्किंग स्टैंड और पश्चिम दिशा की ओर बना पार्किंग स्टैंड भी वाहनों के लिए खुले रहेंगे।

यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम छठ पर्व के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर मंडल ने व्यापक इंतजाम किया है। पटना जंक्शन पर तीन होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 7,500 यात्रियों की है।