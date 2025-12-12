संवाद सूत्र, बख्तियारपुर (पटना)। सालिमपुर थाना क्षेत्र के रूपस मरूआही स्‍थ‍ित गोविंद सिंह का टोला में शुक्रवार की सुबह एक गुमटी के पास कुछ लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी क्रम में एक अधेड़ ने युवक को जला देने की बात कही।

हंसी-ठ‍िठोली के क्रम में सबने इसे मजाक ही समझा लेकिन अधेड़ ने देखते ही देखते युवक पर पेट्रोल डाल दिया और झटपट आग भी लगा दी। इससे अफरातफरी मच गई।

जख्‍मी विक्की कुमार उर्फ बंटा के पांव का निचला हिस्सा जख्मी हो गया। इसके बाद उसे अस्‍पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस ने जख्म प्रतिवेदन बनाकर पीड़ित को इलाज के लिए भर्ती कराया।

अस्पताल में युवक ने बताया कि सुबह बात-बात में घटना घटी। जहां अजय सिंह और सुरेश साव ने बिना कि‍‍सी कारण उसपर पेट्रोल डाल दि‍या और आग लगा दी।

पीड़ित के पिता ने बताया हम लोग आरोपित के यहां ठाकुर का काम करते हैं। इधर अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपित के बड़े भाई भी परिवार वालों के साथ मौजूद रहे।

इस बारे में थानाध्यक्ष अर्चना कुमारी सिंह ने बताया कि जख्मी को जख्म प्रतिवेदन दिया गया। परिवार से पुलिस संपर्क में है लेकिन अभी तक किसी ने लिखित सूचना नहीं दी है।

दानापुर बाइक सवार बदमाश ने गले से सोने का चेन झपटा

दानापुर। रूपसपुर थाना क्षेत्र रूपसपुर आरओबी के निकट खरीदारी कर रहे व्यक्ति की सोने की चेन बाइक सवार बदमाशों ने गले से झपट ली। पीड़‍ित रूपसपुर निवासी संजय कुमार ने इस बाबत थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है।