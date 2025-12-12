पटना में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा बालू का अवैध कारोबार; 9 ट्रॉली जब्त, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। अवैध बालू खनन, भंडारण व परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। शुक्रवार की तड़के चार बजे बेउर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे चल रही मंडी से बालू लादे नौ ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया।

मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सभी नौ ट्रैक्टर संचालकों पर 10.50 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया। मंगलवार आधी रात के बाद दीघा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई के बाद से अबतक मनेर, बिक्रम के रानी तालाब क्षेत्र पर कार्रवाई कर करीब 77 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

कार्रवाई का नेतृत्व एसडीओ सदर गौरव कुमार, एसडीपीओ फुलवारीशरीफ, जिला खनन पदाधिकारी कार्तिक कुमार, सभी खान निरीक्षक व बेउर थानाध्यक्ष आदि मौजूद थे। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि बालू के अवैध कारोबार में संल्पित लोगों पर सीसीए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन को सूचना मिली थी कि बेउर मोड़ के पास 70 फीट रोड़ पर लंबे समय से अवैध बालू मंडी संचालित की जा रही है। गुरुवार रात भी करीब 11 बजे रात से ही ओवरलोडेड बालू ट्रैक्टर पहुंचने शुरू हो गए। इसके बाद जिला प्रशासन, खनन पदाधिकारी व पुलिस ने संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी की। अधिकारियों ने क्षेत्र में खड़े बालू लदे ट्रैक्टरों की जांच की तो अवैध भंडारण और बिक्री की पुष्टि हुई।

इसके बाद मौके पर मौजूद सभी नौ ट्रैक्टरों को ट्राली समेत जब्त कर लिया गया। वाहन मालिकों के खिलाफ बेऊर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा अवैध कारोबार में शामिल एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्त सभी ट्रैक्टरों पर बिहार खनिज रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2019 यथा संशोधित 2024 के तहत 10.50 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया।

(बेउर मोड़ पर जब्‍त क‍िया गया बालू लदा ट्रैक्‍टर- फोटो जागरण खनन पदाधिकारी बोले, चोरी-छिपे चल रहा अवैध खनन जिला खनन पदाधिकारी कार्तिक कुमार ने बताया कि जिले में कहीं भी संगठित रूप से बालू का अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। चोरी-छिपे लोग बालू निकाल कर अवैध कारोबार कर रहे हैं। अवैध खनन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी सख्त की गई है।