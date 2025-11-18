Language
    पटना के होटल में लड़की के साथ सनसनीखेज वारदात, चार युवकों को पुलिस ने दबोचा

    By Gautam Kumar(fathua) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    पटना के एक होटल में लड़की के साथ हुई सनसनीखेज वारदात से शहर में दहशत है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है।

    गिरफ्तार आरोप‍ित और घटना के बारे में जानकारी देते डीएसपी। जागरण

    संवाद सूत्र, फतुहा (पटना)। फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन किनारे डुमरी मोड़ पर स्थित एक होटल में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामले सामने आया है।

    इस मामले में फतुहा पुलिस ने होटल से चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी अवधेश कुमार ने मंगलवार को फतुहा थाना में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी।

    डीएसपी ने बताया कि फतुहा थानाध्यक्ष सदानंद साह को सोमवार को सूचना मिली की होटल में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है।

    थानाध्यक्ष दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और होटल में छानबीन शुरू की। एक कमरे में एक युवती के साथ दो युवक आपत्‍त‍िजनक हालत में मिले। 

    दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान फतुहा के ही चुन्नू कुमार तथा सुधांशु कुमार के रूप में हुई। इनके अलावा होटल के नीचे निगहबानी कर रहे रौशन कुमार और अमन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है।

    पीड़िता ने चार पर कराई एफआइआर 

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चुन्‍नू से इंस्‍टाग्राम (Instagram) पर बातचीत हुई। दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन इधर कुछ दिनों से उनकी बातचीत बंद थी।

    सोमवार को उसने मोबाइल पर कॉल कर मिलने के लिए बुलाया। उससे मिलने गुलजारबाग स्‍थ‍ित शीतला माता मंदिर के पास पहुंची।

    वहां उसने थार गाड़ी में जबरन बिठा लिया। उसमें तीन युवक पहले से बैठे थे। वे उसकी मर्जी के बिना होटल में ले गए। वहां चुन्‍नू और सुधांशु ने दुष्‍कर्म किया।

    गया की रहने वाली है युवती 

    घटना की सूचना पर फोरेंसिक टीम ने होटल पहुंचकर जांच की। पुलिस ने होटल के उस कमरे को सील कर दिया जिसमें दुष्कर्म किया गया था।

    डीएसपी ने बताया कि इस कांड में होटल संचालक की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। पीड़िता के विषय मे पता चला है वो स्थायी रूप से गया जिले की निवासी है। 

    लड़की वर्तमान में पटना में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है । पीड़िता को 164 को न्ययालय में बयान दर्ज कराने के बाद से मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। 