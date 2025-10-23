Language
    नये-पुराने भवन को जोड़ने के इंतजार में रुका 100 बेड का अस्पताल,  लाभ लेने से वंचित मरीज

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    पटना साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में बने नए सौ बेड के भवन का लाभ मरीजों को अभी तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद भी, पुराने और नए भवन को जोड़ने के लिए फुट ओवरब्रिज का निर्माण रुका हुआ है। सुरक्षा के अभाव में अस्पताल से सामानों की चोरी हो रही है। 

    Hero Image

    सदर अस्पताल परिसर में एक सौ बेड की क्षमता का नवनिर्मित भवन। (जागरण)

    अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र स्थित एक सौ बेड के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित एक सौ अतिरिक्त बेड की क्षमता वाले चार मंजिला भवन का लाभ मरीजों को मिलना अब तक शुरू नहीं हुआ है।

    इस अस्पताल की नींव 31 मई 2023 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सह उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रखी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अस्पताल के इस आकर्षक व चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित भवन का उद्घाटन किया जा चुका है।

    बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहायक अभियंता रितेश कुमार ने बुधवार को बताया कि अस्पताल के पुराने और नये भवन को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना है। इसके लिए तैयार ड्राइंग को तकनीकी स्वीकृति के लिए एनआईटी पटना भेजा गया है।

    स्वीकृति मिलते ही पुल का निर्माण कर अस्पताल के नये-पुराने भवन को जोड़ा जाएगा। इसके बाद ही मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज करने के लिए नवनिर्मित भवन अस्पताल प्रशासन के सुपुर्द किया जाएगा।

    सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. योगेंद्र प्रसाद मंडल ने बताया कि नवनिर्मित भवन अभी अस्पताल प्रशासन को सुपुर्द नहीं किया गया है। पुराने भवन में ही मरीजों का इलाज जारी है।

    बीएमएसआईसीएल के अधिकारी ने बताया कि नवनिर्मित अस्पताल भवन व परिसर से लगातार सामानों की चोरी हो रही। पुलिस गश्त व सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण भवन असुरक्षित है। नये भवन में इलाज शुरू होने के बाद भी सुरक्षा को लेकर चौकसी बरती होगी।

    बीएमएसआईसीएल के पदाधिकारी ने बताया कि 8430 वर्ग मीटर भूखंड पर 30.56 करोड़ रुपये से एक सौ बेड वाले इस अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है। यहां कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जांच सुविधाएं होंगी।

    आयुष चिकित्सा के लिए इस भवन में दस बेड आरक्षित होगा। मरीजों व स्वजनों के लिए परिसर को ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलर सिस्टम से अस्पताल रौशन होगा। परिसर को व्यवस्थित करने तथा सौंदर्यीकरण का काम जारी है।

    भूतल में 13 बेड की इमरजेंसी, हर मंजिल खास

    सदर अस्पताल के एक सौ बेड वाले नये भवन के भूतल पर 13 बेड की इमरजेंसी होगी। पहली मंजिल पर स्त्री एवं प्रसूति विभाग तथा शिशु रोग विभाग के लिए 23 बेड का वार्ड और पांच अतिरिक्त बेड होगा।

    दूसरी मंजिल पर 17 बेड का मदर एंड चाइल्ड विभाग तथा 12 बेड का क्रिटिकल केयर जोन होगा। तीसरी मंजिल पर औषधि विभाग एवं सर्जरी विभाग के लिए 29 बेड, हड्डी रोग विभाग, सामान्य औषधि विभाग के लिए 24 बेड होगा।

    चौथी मंजिल पर 10 प्राइवेट रूम और आयुष, पंचकर्म, आयुर्वेद के लिए लिए दस बेड होंगे। भवन में मरीजों व चिकित्सकों के लिए तीन लिफ्ट व सुरक्षित पार्किंग सुविधा होगी।