जाली नोट रैकेट मामले में पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की उम्रकैद कायम रखी

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने देश में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा के प्रसार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की जांच और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए चारों आरोपियों की उम्रकैद की सजा को सही ठहराया है।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश डॉ. अंशुमन की खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जाली नोटों की बड़ी मात्रा में बरामदगी, स्वीकृत गवाहों की गवाही, संरक्षित गवाह का बयान और वैज्ञानिक रिपोर्ट मिलकर एक पूर्ण साक्ष्य श्रृंखला बनाते हैं।

मामला 19 सितंबर 2015 को रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण में डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) द्वारा बस से अफरोज़ अंसारी की गिरफ्तारी और उसके बैग से 500 रुपये के 1,188 जाली नोट (5.94 लाख रुपये) बरामद होने से शुरू हुआ था। इसके बाद 9 जून 2016 को बेतिया में आरोपी आलमगीर शेख से 3 लाख रुपये के जाली नोट बरामद हुए।