सीतामढ़ी में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक का मामला: पटना हाई कोर्ट सख्त, बिहार सरकार से मांगा जवाब

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के नाम पर सीतामढ़ी क्षेत्र की जमीनों के हस्तांतरण (खरीद-बिक्री) पर लगाई गई पूर्ण रोक के मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश अजीत कुमार की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 12 अक्टूबर तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता वैद्यनाथ हाथी की ओर से दायर सिविल रिट याचिका का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत चौधरी ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने बिना किसी विस्तृत जमीनी मूल्यांकन या सामाजिक प्रभाव का आकलन किए, पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है।