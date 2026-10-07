'शादी का सबूत कहां है?' पटना हाई कोर्ट ने 20 साल पुराने दहेज केस में पलटा फैसला, आरोपी की 5 साल की सजा रद

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने करीब दो दशक पुराने उत्पीड़न के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा को रद करते हुए अभियुक्त विशाल सिंह उर्फ नीरज सिंह को बरी कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि अभियोजन के मामले में विवाह के संबंध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह की एकलपीठ ने विशाल सिंह उर्फ नीरज सिंह की अपील पर यह फैसला सुनाया।

अपीलार्थी को एडीजे-II-सह-विशेष न्यायाधीश, पटना की अदालत ने सत्र वाद संख्या 943/2007 में धारा 498ए आईपीसी तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।