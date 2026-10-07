पटना हाई कोर्ट से SBI को झटका, मेडिकल लीव पर निकाले गए डिप्टी मैनेजर की वापस होगी बहाली

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर गए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए बैंक की ओर से उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई को रद कर दिया है। न्यायालय ने बैंक को अधिकारी को सेवा निरंतरता के साथ पुनः बहाल करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पंकज कुमार सिंह एसबीआई में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वर्ष 1989 में बैंक में सेवा शुरू की थी और बाद में असिस्टेंट तथा डिप्टी मैनेजर के पद पर पदोन्नत हुए।

मामले के अनुसार, जून 2019 में उन्हें पटना की दीघा शाखा से मुजफ्फरपुर जोन स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद उन्हें बेतिया में योगदान देना था। इसी दौरान वह पीलिया और पैर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें आराम की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया। बैंक के एचआरएमएस पोर्टल पर उनका अवकाश प्रारंभ में स्वीकृत भी हुआ था। बाद में बैंक ने यह कहते हुए अवकाश को अमान्य कर दिया कि उसे स्वीकृत करने वाला अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं था।