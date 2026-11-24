विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति की ओर से उसका प्रतिनिधि मुकदमे की पैरवी जारी नहीं रख सकता, जब तक उसे नया प्राधिकार प्राप्त न हो।

न्यायाधीश राज कुमार की एकलपीठ ने पटना के एक पुराने खासमहल भूमि विवाद से जुड़े मामले में यह टिप्पणी करते हुए याचिका को गुण-दोष पर फैसला किए बिना निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता अशोक पटनायक ने हेजल रोजालिंड सैली गोर की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर याचिका दायर की थी। विवाद पटना के गांधी मैदान इलाके में स्थित करीब एक बीघा 13 कट्ठा खासमहल जमीन और उस पर बने मकान से संबंधित है।

याचिका में पटना प्रमंडल के आयुक्त द्वारा 10 मई, 2013 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जिलाधिकारी की अनुशंसा पर उक्त संपत्ति का लीज समाप्त कर उसे सरकार के कब्जे में लेने और याचिकाकर्ता को बेदखल करने का निर्देश दिया गया था।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसडी संजय ने याचिका की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि अशोक पटनायक का संपत्ति में स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार या हित नहीं है। वे केवल केयरटेकर की भूमिका में थे।

उनके पक्ष में सैली गोर द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी भी 12 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 2024 में समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने पाया कि सैली गोर ने वर्ष 2017 के बाद से इस मामले में कोई नया शपथपत्र या प्राधिकार पत्र दाखिल नहीं किया। ऐसे में अशोक पटनायक अब समाप्त हो चुकी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मुकदमे की पैरवी जारी नहीं रख सकते।