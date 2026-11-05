'अतिक्रमण बताकर मनमाने ढंग से नहीं तोड़ सकते किसी का घर', बुलडोजर एक्शन पर पटना हाई कोर्ट का फैसला

जागरण जागरण, पटना। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी नागरिक की संपत्ति या आवासीय मकान को अतिक्रमण बताकर बिना ठोस कारण और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ध्वस्त नहीं किया जा सकता।

अतिक्रमण से जुड़े मामलों में सक्षम प्राधिकारी को संबंधित पक्ष की आपत्तियों पर विचार करने के बाद स्पष्ट और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होगा।

न्यायाधीश आलोक कुमार की एकलपीठ ने पटना जिले के फुलवारीशरीफ और मालाही पकड़ी क्षेत्र से जुड़े दो अलग-अलग रिट मामलों में सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

अदालत ने पाया कि अतिक्रमण के मामले में अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ की ओर से पांच मार्च 2024 को पारित आदेश में याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल आपत्तियों पर विचार किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था।

जबकि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में ये आपत्तियां दाखिल की गई थीं। पीठ ने कहा कि कोई भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश बिना अपना विवेक लगाए और आपत्तियों पर विचार किए यांत्रिक तरीके से पारित नहीं कर सकता।