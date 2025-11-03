Bihar Election: RJD और RLJP को झटका! मोहनिया और घोसी सीट के उम्मीदवारों की पटना हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका 

जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन रद किये जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर 31 अक्टूबर को निर्णय सुरक्षित रखा था। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे विधि सम्मत रूप से चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि घोसी सीट से आरएलजेपी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन इस आधार पर रद किया गया था कि उन्होंने नामांकन पत्र में आपराधिक इतिहास से संबंधित कॉलम में टिक नहीं लगाया था।

वहीं, मोहनिया सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन उनके जाति प्रमाणपत्र में पाई गई तकनीकी त्रुटि के कारण निरस्त किया गया था। दोनों याचिकाएं अधिवक्ता अवनीश कुमार की ओर से दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से उनके नामांकन रद किए।

वहीं, भारतीय चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इन याचिकाओं की सुनवाई की वैधता पर आपत्ति जताई थी।