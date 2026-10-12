कोविड मुआवजे पर पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनधिकृत लैब की रिपोर्ट पर भी मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी में हुई मौत के मुआवजे का दावा सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मृतक की कोविड जांच रिपोर्ट अनाधिकृत लैब से जारी हुई थी।

न्यायाधीश लोक कुमार की एकलपीठ ने शांति देवी और विनोद कुमार की अलग-अलग रिट याचिकाओं का निष्पादन करते हुए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के उन आदेशों को निरस्त कर दिया, जिनमें केवल लैब के प्राधिकृत नहीं होने के आधार पर मुआवजे के दावे खारिज किए गए थे।