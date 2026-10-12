पटना हाई कोर्ट में अनोखा मामला: मुवक्किल से परेशान हुए वकील, तब जज ने VC से सीधे जेल से जुड़कर सुलझाया पेंच

जागरण संवाददाता, पटना। न्याय के गलियारों से एक बेहद दिलचस्प और अनूठा मामला सामने आया है। पटना हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान तब अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील ने अपने ही मुवक्किल के आचरण को लेकर गंभीर आशंका जताई।

वकील का कहना था कि जेल में बंद उनका मुवक्किल पैरवीकार के जरिए केस जीतने का लगातार दबाव बना रहा है। इस अनूठी परिस्थिति से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने जो कदम उठाया, उसने सबको हैरान और प्रभावित कर दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अदालत में पेश हुआ कैदी मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने तुरंत बीच का रास्ता निकाला। अदालत ने बेउर सेंट्रल जेल, पटना में बंद अपीलार्थी केदार पंडित उर्फ लल्लू पंडित को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अदालत से जोड़ने का निर्देश दिया।

अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदी से सीधी बातचीत की और उसे समझाया कि कोई भी वकील मामले में जीत की गारंटी या वादा नहीं कर सकता है। अदालत की इस दो-टूक और संवेदनशील समझाइश का कैदी पर सकारात्मक असर पड़ा।