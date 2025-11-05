Language
    पटना हाईकोर्ट 6 नवंबर को रहेगा बंद, पहले चरण के मतदान के लिए छुट्टी घोषित

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    पटना हाईकोर्ट विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के कारण 6 नवंबर को बंद रहेगा। रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, चुनाव के दिन कोई न्यायिक या प्रशासनिक कार्य नहीं होगा। पटना जिले में मतदान को देखते हुए, मतदाताओं को बिना बाधा के वोट डालने की सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

    पटना हाईकोर्ट विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के कारण 6 नवंबर को बंद रहेगा। 

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के मद्देनजर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट और उससे जुड़े सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश केवल चुनाव वाले दिन के लिए प्रभावी होगा। इस दिन कोर्ट में कोई न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होगी। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा चुनाव के तहत पटना जिले में छह नवंबर को मतदान होना है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

