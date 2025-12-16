विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा पाए सजायाफ्ता पवन कुमार मंडल को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद कर दिया है। न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश डॉ. अंशुमान की खंडपीठ ने कहा कि पोक्सो जैसे विशेष कानून के मामलों में अभियोजन का दायित्व है कि वह पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने को विधि सम्मत और ठोस साक्ष्यों से सिद्ध करे, जिसमें वह विफल रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने स्पष्ट किया कि उम्र निर्धारण के लिए प्राथमिक साक्ष्य जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक या जन्म प्रमाण पत्र एकत्र नहीं किए गए। ऐसे में केवल ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता को नाबालिग ठहराना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस परीक्षण में एक-दो वर्ष तक का अंतर संभव होता है।

लंबे समय तक दोनों में रहे प्रेम संबंध संदेह की स्थिति में लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्याय का स्थापित सिद्धांत है। खंडपीठ ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए यह भी पाया कि दोनों के बीच लंबे समय तक प्रेम संबंध रहे और शारीरिक संबंध सहमति से बने थे।