Bihar Police: अपराजित लोहान बने पटना ग्रामीण के नए SP, दुलारचंद मर्डर के बाद हुई बड़ी कार्रवाई
मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हत्या के बाद पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर आईपीएस अपराजित को नया एसपी बनाया गया है। बाढ़-2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में चार अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, जिसमें तबादले और निलंबन शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद कार्रवाई की जद में आए पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग की जगह नए पुलिस अफसर की तैनाती कर दी गई है।
अभी तक पटना के यातायात एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे 2020 के आईपीएस अधिकारी अपराजित लोहान को नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है।
वहीं, ग्रामीण एसपी के पद से हटाए गए आईपीएस अधिकारी विक्रम सिहाग को पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
दूसरी ओर, मोकामा हत्याकांड मामले में हटाए गए बाढ़-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभिषेक सिंह फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे।
निलंबन अवधि में बिना सक्षम पदाधिकारी के उन्हें मुख्यालय न छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन भी किया जाएगा।
मालूम हो कि मोकामा हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चार अधिकारियों पर कार्रवाई की थी।
ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था जबकि बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) चंदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बाढ़-1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था।
