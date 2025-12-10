गार्डनियर रोड अस्पताल में आएगा बड़ा बदलाव:पुरानी बिल्डिंग हटेगी, एक साल में बनेगा सात मंज़िला हाइटेक अस्पताल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी प्रयास का हिस्सा है राजधानी पटना का गार्डनियर रोड अस्पताल, जिसे अब पूरी तरह अत्याधुनिक रूप में बदला जा रहा है। लक्ष्य स्पष्ट है, राजधानी के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिलों या राज्य से बाहर न जाना पड़े। नए निर्माण के बाद यह अस्पताल पटना का प्रमुख सरकारी चिकित्सा केंद्र बनेगा, जहाँ मरीजों को सभी सुविधाएँ एक ही जगह मिल सकेंगी।

अस्पताल के निदेशक मनोज सिन्हा के अनुसार, अस्पताल के पूर्ण रूपांतरण की योजना तैयार हो चुकी है और इसके लिए नया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिनोवेशन के दौरान आधुनिक तकनीक, उन्नत मशीनें और नई स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किया जाएगा, ताकि मरीजों को हर तरह की जांच और उपचार एक ही परिसर में उपलब्ध कराया जा सके। फिलहाल अस्पताल की स्थिति काफी सीमित है। यहां मात्र 5 से 10 बेड की सुविधा है और कई प्रकार की जांच भी बाहर करानी पड़ती है। लेकिन नवनिर्माण कार्य पूरा होने के बाद अस्पताल की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

नए DPR के मुताबिक, पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर इसकी जगह सात मंज़िला आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। नई संरचना में 100 अतिरिक्त बेड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टरों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे मरीजों को किसी अन्य अस्पताल की ओर रुख न करना पड़े। कोरोना काल में गार्डनियर रोड अस्पताल ने अपनी उपयोगिता साबित की थी। उस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में मरीजों की जांच हुई और वैक्सीन भी उपलब्ध कराई गई। अब सरकार का उद्देश्य इसे स्थायी रूप से राजधानी का महत्वपूर्ण मेडिकल हब बनाना है, जहाँ प्राथमिक उपचार से लेकर उन्नत मेडिकल सुविधाओं तक सब कुछ उपलब्ध हो। मरीजों की प्रतिक्रिया अस्पताल के रिनोवेशन की खबर पर मरीजों ने राहत की भावना व्यक्त की है। हिमांशु, जो बीपीएल श्रेणी से आते हैं, कहते हैं, 'नयी सुविधा बहाल होनी चाहिए। इससे हम गरीब मरीजों को बहुत सहायता मिलेगी। अब इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा।'

वहीं अमित ठाकुर का कहना है, 'प्राइवेट अस्पताल छोटे-छोटे टेस्ट के लिए भी भारी फीस लेते हैं। गार्डनियर रोड अस्पताल का रिनोवेशन होना बेहद खुशी की बात है। इससे मरीजों की परेशानी कम होगी।'