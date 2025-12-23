पटना में गंगा वाटर मेट्रो का इंतजार खत्म, नए साल पर शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन

Language
    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:38 AM (IST)

    नए साल में गंगा में शुरू होगा वाटर मेट्रो। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दशहरा के अवसर पर गंगा में पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा वाटर मेट्रो शुरू किया जाना था। दशहरा के बाद कई त्योहार बीत गए। क्रिसमस और प्रकाशपर्व में दो दिन शेष है। वर्ष 2025 भी अलविदा कहने को है।

    लंबे इंतजार के बाद नव वर्ष 2026 के जनवरी में गंगा में वाटर मेट्रो शुरू किए जाने की तैयारी में विभाग जुटा है। कोलकाता के हावड़ा में हुगली नदी के तट पर हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 12 करोड़ रुपये से तैयार इलेक्ट्रानिक जहाज एमवी-गोमधरकुंवर गायघाट स्थित बंदरगाह के समीप गंगा में रुका है।

    भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि वाटर मेट्रो के लिए आए जहाज की तकनीकी जांच उपरांत गंगा में ट्रायल हो चुका है। इसके परिचालन के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन एवं सर्वे प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल सरकार से मिलना है। यह मामला प्रक्रिया अधीन है।

    उन्होंने बताया कि जहाज की जांच कर प्रमाणन करने वाली इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग (आइआरएस) से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है लेकिन प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। नव वर्ष के जनवरी में एमवी-गोमधरकुंवर से गंगा में वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी।

    दीघा और एनआइटी घाट पर नहीं लगा चार्जिंग प्वाइंट

    आईडब्लूएआई के निदेशक ने बताया कि दीघा से कंगन घाट के बीच वाटर मेट्रो शुरू करने के लिए दीघा और एनआइटी घाट पर तैरता सामुदायिक जेटी स्थापित कर इलेक्ट्रानिक जहाज को चार्ज करने के लिए उस पर चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाना है।

    यह काम बिहार सरकार द्वारा किया जाना है। जहाज दीघा से खुलने के बाद एनआईटी घाट पर चार्ज होगा। यहां से कंगन घाट जाएगा। वहां से लौट कर फिर एनआइटी घाट पर चार्ज होने के बाद दीघा घाट जाएगा।

    पर्यटन विभाग द्वारा कंगन घाट में भी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की योजना है। यह मामला टेंडर प्रक्रिया में है। आधे घंटे में चार्ज होने वाली जहाज की बैट्री से लगभग डेढ़ घंटे जहाज चल सकेगा। इस वातानुकूलित जहाज में पर्यटकों लिए पचास कुर्सियां लगी हैं। लगभग 25 लोगों के खड़े होने की जगह है।