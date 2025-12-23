पटना में गंगा वाटर मेट्रो का इंतजार खत्म, नए साल पर शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दशहरा के अवसर पर गंगा में पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा वाटर मेट्रो शुरू किया जाना था। दशहरा के बाद कई त्योहार बीत गए। क्रिसमस और प्रकाशपर्व में दो दिन शेष है। वर्ष 2025 भी अलविदा कहने को है।

लंबे इंतजार के बाद नव वर्ष 2026 के जनवरी में गंगा में वाटर मेट्रो शुरू किए जाने की तैयारी में विभाग जुटा है। कोलकाता के हावड़ा में हुगली नदी के तट पर हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 12 करोड़ रुपये से तैयार इलेक्ट्रानिक जहाज एमवी-गोमधरकुंवर गायघाट स्थित बंदरगाह के समीप गंगा में रुका है।

भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि वाटर मेट्रो के लिए आए जहाज की तकनीकी जांच उपरांत गंगा में ट्रायल हो चुका है। इसके परिचालन के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन एवं सर्वे प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल सरकार से मिलना है। यह मामला प्रक्रिया अधीन है।

उन्होंने बताया कि जहाज की जांच कर प्रमाणन करने वाली इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग (आइआरएस) से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है लेकिन प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। नव वर्ष के जनवरी में एमवी-गोमधरकुंवर से गंगा में वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी।

दीघा और एनआइटी घाट पर नहीं लगा चार्जिंग प्वाइंट आईडब्लूएआई के निदेशक ने बताया कि दीघा से कंगन घाट के बीच वाटर मेट्रो शुरू करने के लिए दीघा और एनआइटी घाट पर तैरता सामुदायिक जेटी स्थापित कर इलेक्ट्रानिक जहाज को चार्ज करने के लिए उस पर चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाना है।