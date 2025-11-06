Patna News: गंगा स्नान को लेकर उमड़ा जनसैलाब; ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़, लटककर सफर करते दिखे यात्री
पटना में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़ रही, जिसमें लोग दरवाजे पर लटककर यात्रा करने को मजबूर थे। गंगा स्नान के बाद दोपहर में पटना जंक्शन और अन्य स्टेशनों पर लौटने वाली ट्रेनों में और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। पटना-कोटा, ब्रह्मपुत्र मेल, पंजाब मेल, पटना-गया मेमू और पटना-हटिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई।
जागरण संवाददाता, पटना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को राजधानी में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा स्नान के लिए सुबह से ही विभिन्न स्टेशनों पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिला श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही।
मंगलवार की देर रात से ही श्रद्धालु विभिन्न ट्रेनों से पटना पहुंचने लगे थे। राजगीर से आने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनशताब्दी, गया-पटना मेमू, बक्सर-पटना मेमू, कटिहार इंटरसिटी और गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्साहित होकर खड़े रहकर और कई जगह गेट पर लटककर सफर करते नजर आए।
गंगा स्नान के बाद दोपहर में पटना जंक्शन और अन्य स्टेशनों पर लौटने वाली ट्रेनों में और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। पटना-कोटा, ब्रह्मपुत्र मेल, पंजाब मेल, पटना-गया मेमू और पटना-हटिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई। बोगियां पूरी तरह भरी रहीं, यहां तक कि बाथरूम तक में यात्री खड़े नजर आए।
रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार एनाउंसमेंट किए जा रहे थे। यूटीएस मोबाइल ऐप से अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया गया, ताकि टिकट काउंटरों पर भीड़ कम हो सके। बड़ी संख्या में यात्रियों ने ऐप से ही टिकट बुक किए।
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की असुरक्षित हरकत से बचने की अपील की। हालांकि भीड़ इतनी अधिक थी कि रेलवे की सभी व्यवस्थाएं अपर्याप्त पड़ गईं। अफरा-तफरी के माहौल में श्रद्धालु किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते रहे।
पटना जंक्शन से लेकर दानापुर तक पूरे दिन गहमागहमी का माहौल रहा। कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का ज्वार इस बार भी पटना के स्टेशनों पर साफ झलकता दिखा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।