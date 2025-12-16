ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। ऐतिहासिक गांधी मैदान में अब प्रत‍ियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्र-छात्राएं शारीरिक अभ्‍यास नहीं कर सकेंगे। लगातार हो रही ऐसी गत‍िव‍िध‍ियों के कारण मैदान की सूरत बिगड़ने को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्‍त ने यह निर्देश दिया है। कमिश्‍नर सह श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के अध्‍यक्ष अनिमेष कुमार पराशर ने मंगलवार को गांधी मैदान के प्रबंधन, सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह हिदायत दी। उन्होंने पटना शहरी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन एवं अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान का भी जायजा लिया। आयुक्‍त ने कहा कि लगभग 10-15 कोचिंग संस्थानों/शारीरिक प्रशिक्षकों द्वारा गांधी मैदान में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लांग जंप, हाई जंप, दौड़ इत्यादि की तैयारी कराई जाती है।

इंस्‍ट्रक्‍टरों पर होगी कानूनी कार्रवाई इस कारण मैदान का घास नष्ट हो जाता है। साथ ही जगह-जगह गड्ढ़ा भी कर दिया गया है। इससे गांधी मैदान में आम लोगों को काफी समस्या होती है। इस बारे में अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने उनसे शिकायत भी की है।

ऐसे में मैदान को हरा-भरा एवं सभी के लिए अनुकूल रखने के लिए यह आवश्यक है कि यहां शारीरिक अभ्यास जैसी गतिविधियों को रोका जाए। इन तथ्यों के आलोक में गाँधी मैदान में शारीरिक अभ्यास जैसी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा रहा है।

पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में शारीरिक अभ्यास जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निर्देशकों (इंंसट्रक्टर्स) पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों के कैरियर एवं स्वास्थ्य सहित सभी दृष्टिकोण से गांधी मैदान के नजदीक ही दीघा के आसपास विभिन्न गंगा घाटों, कलेक्टरेट घाट एवं अन्य घाटों पर शारीरिक अभ्यास के लिए अच्छी सुविधा है। वहां का वातावरण काफी सुरम्य एवं रमणीक है। वायु की गुणवत्ता (AQI) भी अच्छी है। शारीरिक प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थी इन स्थानों का उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं। तय जगह पर रुकें गाड़‍ियां, वरना होगी कार्रवाई आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान सहित पटना के शहरी क्षेत्रों में जनहित में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रैफिक जाम की समस्या एवं दुर्घटना का एक प्रमुख कारण यह भी है कि निजी एवं सरकारी बसों तथा अन्य व्यावसायिक वाहनों द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर गाड़ी को नहीं रोकी जाती है तथा निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर वाहनों को अन्य जगहों पर रोक दिया जाता है।

आयुक्त ने कहा कि इस पर रोक लगाना अत्यावश्यक है। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया कि ऐसेे निजी एवं सरकारी बसों एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों, जो निर्धारित पड़ाव पर अपने वाहनों को नहीं रोकते हैं, को चिह्नि‍त करते हुए परमिट रद करें। साथ ही इन वाहन चालकों एवं स्वामियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करें।