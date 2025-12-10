Patna News: चारा घोटाला मामले की हर दिन होगी सुनवाई, अब तक 110 लोग दे चुके गवाही
पटना में चारा घोटाला मामले की सुनवाई अब हर दिन होगी। विशेष अदालत में चल रहे इस मामले में अब तक 110 लोगों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई में तेजी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से जुड़े एक मुख्य मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में प्रतिदिन होगी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने यह आदेश पारित करते हुए मामले के सभी आरोपितों को अदालत में अपनी सशरीर उपस्थिति भी दर्ज कराने का आदेश दिया है।
यह मामला वर्ष 1996 का है। इस मामले में आरोप पत्र में करीब 250 से अधिक गवाह हैं। अदालत में अभी तक 110 गवाहों की गवाही हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।
यह मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर करीब 45 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं।
सीबीआई ने इस मामले में कांड संख्या आरसी 63 ( ए )/96 के रूप में दर्ज किया था। सीबीआइ ने अदालत में 44 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें से कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।