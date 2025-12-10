Patna News: चारा घोटाला मामले की हर दिन होगी सुनवाई, अब तक 110 लोग दे चुके गवाही

जागरण संवाददाता, पटना। पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से जुड़े एक मुख्य मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में प्रतिदिन होगी।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने यह आदेश पारित करते हुए मामले के सभी आरोपितों को अदालत में अपनी सशरीर उपस्थिति भी दर्ज कराने का आदेश दिया है।

यह मामला वर्ष 1996 का है। इस मामले में आरोप पत्र में करीब 250 से अधिक गवाह हैं। अदालत में अभी तक 110 गवाहों की गवाही हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।