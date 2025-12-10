Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna News: चारा घोटाला मामले की हर दिन होगी सुनवाई, अब तक 110 लोग दे चुके गवाही

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:41 AM (IST)

    पटना में चारा घोटाला मामले की सुनवाई अब हर दिन होगी। विशेष अदालत में चल रहे इस मामले में अब तक 110 लोगों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई में तेजी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चारा घोटाले में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी

    जागरण संवाददाता, पटना। पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से जुड़े एक मुख्य मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में प्रतिदिन होगी।

    सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने यह आदेश पारित करते हुए मामले के सभी आरोपितों को अदालत में अपनी सशरीर उपस्थिति भी दर्ज कराने का आदेश दिया है।

    यह मामला वर्ष 1996 का है। इस मामले में आरोप पत्र में करीब 250 से अधिक गवाह हैं। अदालत में अभी तक 110 गवाहों की गवाही हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर करीब 45 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं।

    सीबीआई ने इस मामले में कांड संख्या आरसी 63 ( ए )/96 के रूप में दर्ज किया था। सीबीआइ ने अदालत में 44 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें से कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है।