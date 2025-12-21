Language
    पटना में बड़ी वारदात; पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो को लगी गोली, घटना को लेकर स्‍वजन व पुलि‍स की थ्‍योरी अलग

    By Braj Kishore Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    पटना में बाढ़ के इलाके में एक बड़ी वारदात हुई है। पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को गोली लगी है। घटना के बाद स्‍वजन और पुलि‍स की थ्‍योरी में भिन्‍ ...और पढ़ें

    गोली लगने के बाद अस्‍पताल में चल रहा इलाज। जागरण

    संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)।  Patna Crime: राजधानी के बाढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र अंतर्गत पैठानीचक गांव में रविवार को गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया।

    इस घटना में पंडारक के पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को नाजुक हालत में पटना के पीएमसीएच (PMCH) रेफर कर दिया गया है। 

    घायलों की पहचान पैठानीचक निवासी राजेश कुमार (28 वर्ष) और अंजेश कुमार (16 वर्ष) के रूप में हुई है। राजेश कुमार पंडारक के पूर्व प्रमुख उर्मीला देवी के पुत्र  हैं।

    डॉक्टरों के अनुसार, राजेश कुमार की कनपटी में  जबकि किशोर अंजेश कुमार की गर्दन में गोली लगी है। दोनों को आनन-फानन में बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

    घायल राजेश कुमार ने बताया कि गांव के ही गुड्डू नामक युवक ने गोली चलाई है। वहीं, राजेश के भाई के पंकज कुमार के मुताबिक, वे लोग अपने घर के पास बैठक में बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ युवक आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों को गोलियां लगीं।

    पुलिस ने कहा-हथियार चेक करते वक्त हादसा 

    दूसरी तरफ, पंडारक थानाध्यक्ष नवनीत राय ने घटना को लेकर अलग जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ लोग एक मचान पर बैठकर हथियार चेक कर रहे थे।

    इसी दौरान अचानक गोली चल गई जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने कहा कि गोली जानबूझकर मारी गई या गलती से चली, इसकी गहन तफ्तीश की जा रही है।

    एक 16 वर्षीय किशोर और पूर्व प्रमुख के बेटे को गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त मौके पर और कौन-कौन मौजूद था।