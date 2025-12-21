संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। Patna Crime: राजधानी के बाढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र अंतर्गत पैठानीचक गांव में रविवार को गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया।

इस घटना में पंडारक के पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को नाजुक हालत में पटना के पीएमसीएच (PMCH) रेफर कर दिया गया है।

घायलों की पहचान पैठानीचक निवासी राजेश कुमार (28 वर्ष) और अंजेश कुमार (16 वर्ष) के रूप में हुई है। राजेश कुमार पंडारक के पूर्व प्रमुख उर्मीला देवी के पुत्र हैं।

डॉक्टरों के अनुसार, राजेश कुमार की कनपटी में जबकि किशोर अंजेश कुमार की गर्दन में गोली लगी है। दोनों को आनन-फानन में बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

घायल राजेश कुमार ने बताया कि गांव के ही गुड्डू नामक युवक ने गोली चलाई है। वहीं, राजेश के भाई के पंकज कुमार के मुताबिक, वे लोग अपने घर के पास बैठक में बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ युवक आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों को गोलियां लगीं।